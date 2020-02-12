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Kavga ettiği ağabeyini 22 bıçak darbesiyle öldürdü

Denizli'de Kemal Karagün tartıştığı ağabeyini 22 bıçak darbesiyle öldürdü. Olay sonrası kaçan Karagün Jandarma ekipleri tarafından aranmaya başlandı.

12 Şubat 2020 Çarşamba 14:33
Kavga ettiği ağabeyini 22 bıçak darbesiyle öldürdü

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Kemal Karagün, annesine şiddet uyguladığını öne sürdüğü ağabeyiyle tartışmaya başladı. 39 yaşındaki ağabey Selman Karagün ile yaşadığı tartışma kavgaya dönüşünce Kemal Karagün mutfaktan aldığı bıçakla ağabeyini 22 yerinden bıçakladı.

Saat 02.00 sıralarında Alaattin Mahallesi'nde meydana gelen olay sonrasında ağabeyinin kanlar içerisinde yere yığılmasından hemen sonra Kemal Karagün evden hızla kaçarak uzaklaştı. Anne Esma Karagün ise oğlunun kanlar içerisinde yerde yatarken gördükten  sonra olayı Jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine belirtilen adrese sağlık ekipleri de yönlendirildi.

Sağlık ekipleri bıçaklanan Selman Karagün'ün durumunun ağır olmasından dolayı ambulansa alınıp Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırdılar. Burada tedavi altına alınan Selman Karagün, doktorların tüm müdahalelelrine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri ise olayın hemen ardından kaçan Kemal Karagün'ü yakalamak için arama çalışmaları başlattı.

Anahtar Kelimeler:
DenizliAcıpayamAğabey Cinayeti
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