Kavga ettiği ağabeyini 22 bıçak darbesiyle öldürdü

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Kemal Karagün, annesine şiddet uyguladığını öne sürdüğü ağabeyiyle tartışmaya başladı. 39 yaşındaki ağabey Selman Karagün ile yaşadığı tartışma kavgaya dönüşünce Kemal Karagün mutfaktan aldığı bıçakla ağabeyini 22 yerinden bıçakladı.
Sağlık ekipleri bıçaklanan Selman Karagün'ün durumunun ağır olmasından dolayı ambulansa alınıp Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırdılar. Burada tedavi altına alınan Selman Karagün, doktorların tüm müdahalelelrine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri ise olayın hemen ardından kaçan Kemal Karagün'ü yakalamak için arama çalışmaları başlattı.