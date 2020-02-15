Kayak meraklıları Kartepe'ye akın etti, yollarda uzun kuyruklar oluştu

Samanlı Dağları’nın zirvesindeki 1850 rakımlı Kartepe Kayak Merkezi hafta sonu kayak meraklısı tatilcilerin akınına uğradı. Bazı ziyaretçiler trafik yoğunluğu nedeniyle zirveye çıkmaktan vazgeçip, geri dönerken otoparkların doluluğu nedeniyle yolda 3 kilometrelik kuyruk meydana geldi.

Zirveye çıkmak için bekleyen sürücüler yol kenarlarına araçlarını park ederek birbirleriyle kar topu oynayıp karın keyfini çıkarırken zaman zaman da bölgede yoğun sis oluştuğuda görüldü. İstanbul’dan Kartepe'ye kayak yapmak için geldiklerini söyleyen tatilci İlker Çakıroğlu, “İstanbul’un yoğunluğundan güzel atmosferi olan bir yere kaçalım dedik. Fakat burada da yoğun trafik yaşanıyor. Biz de arabamızı yol kenarına çekip ailece kartopu oynuyoruz." diye konuştu.

Aşırı trafik yüzünden ilerleyemediklerini ve zirveye çıkamayacaklarını söyleyen bir başka kayak meraklısı tatilci Tuğba Gürcan ise, "İstanbul’dan geliyoruz. Zirveye çıkmaya çalışıyoruz fakat trafik çok yoğun ilerleyemiyoruz. Daha önce 2 kere gelmiştik. Fakat çıkamayacağız. Ayrıca sisle kaplandı ve göz gözü görmüyor. Büyük ihtimalle zirveye çıkamayacağız” dedi.



