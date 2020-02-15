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Kayak meraklıları Kartepe'ye akın etti, yollarda uzun kuyruklar oluştu

Kocaeli’de bulunan Kartepe Kayak Merkezi'ne akın eden kayak meraklıları yoğunluk nedeniyle yollarda kilometrelerce kuyrukların oluşmasına neden oldu.Bazı tatilciler ise zirve sevdasından vazgeçip geri döndü.

15 Şubat 2020 Cumartesi 16:51
Kayak meraklıları Kartepe'ye akın etti, yollarda uzun kuyruklar oluştu

Samanlı Dağları’nın zirvesindeki 1850 rakımlı Kartepe Kayak Merkezi hafta sonu kayak meraklısı tatilcilerin akınına uğradı. Bazı ziyaretçiler trafik yoğunluğu nedeniyle zirveye çıkmaktan vazgeçip, geri dönerken otoparkların doluluğu nedeniyle yolda 3 kilometrelik kuyruk meydana geldi.

Kayak meraklıları Kartepe'ye akın etti

Zirveye çıkmak için bekleyen sürücüler yol kenarlarına araçlarını park ederek birbirleriyle kar topu oynayıp karın keyfini çıkarırken zaman zaman da bölgede yoğun sis oluştuğuda görüldü. İstanbul’dan Kartepe'ye kayak yapmak için geldiklerini söyleyen tatilci İlker Çakıroğlu, “İstanbul’un yoğunluğundan güzel atmosferi olan bir yere kaçalım dedik. Fakat burada da yoğun trafik yaşanıyor. Biz de arabamızı yol kenarına çekip ailece kartopu oynuyoruz." diye konuştu. 

Kayak meraklıları Kartepe'ye akın etti

Aşırı trafik yüzünden ilerleyemediklerini ve zirveye çıkamayacaklarını söyleyen bir başka kayak meraklısı tatilci Tuğba Gürcan ise, "İstanbul’dan geliyoruz. Zirveye çıkmaya çalışıyoruz fakat trafik çok yoğun ilerleyemiyoruz. Daha önce 2 kere gelmiştik. Fakat çıkamayacağız. Ayrıca sisle kaplandı ve göz gözü görmüyor. Büyük ihtimalle zirveye çıkamayacağız” dedi.

Kayak meraklıları Kartepe'ye akın etti
 

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TrafikKocaeliKartepeKartepe Yolu
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