Kayak meraklıları Kartepe'ye akın etti, yollarda uzun kuyruklar oluştu

Samanlı Dağları’nın zirvesindeki 1850 rakımlı Kartepe Kayak Merkezi hafta sonu kayak meraklısı tatilcilerin akınına uğradı. Bazı ziyaretçiler trafik yoğunluğu nedeniyle zirveye çıkmaktan vazgeçip, geri dönerken otoparkların doluluğu nedeniyle yolda 3 kilometrelik kuyruk meydana geldi.
Aşırı trafik yüzünden ilerleyemediklerini ve zirveye çıkamayacaklarını söyleyen bir başka kayak meraklısı tatilci Tuğba Gürcan ise, "İstanbul’dan geliyoruz. Zirveye çıkmaya çalışıyoruz fakat trafik çok yoğun ilerleyemiyoruz. Daha önce 2 kere gelmiştik. Fakat çıkamayacağız. Ayrıca sisle kaplandı ve göz gözü görmüyor. Büyük ihtimalle zirveye çıkamayacağız” dedi.