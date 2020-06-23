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Kayınpederinin evini pompalı tüfekle bastı: Eşini ve kayınpederini öldürdü

Şanlıurfa'da eşini eve dönmeye ikna etmek için kayınpederinin evine giden Halim Çakırtaş, pompalı tüfekle ateş açarak eşini ve kayınpederini öldürdü.

23 Haziran 2020 Salı 23:16
Kayınpederinin evini pompalı tüfekle bastı: Eşini ve kayınpederini öldürdü
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde gerçekleşen cinayette, eşi ile bir süredir ayrı olan Aynur Arslan babasının evine döndü. Eşini eve gelmeye ikna edemeyen Arslan’ın eşi Halim Çakırtaş, eşini geri getirmek için kayınpederinin evine gitti.


Halim Çakırtaş ile eşinin arasında çıkan kavgada Çakırtaş, aracındaki pompalı tüfeği alarak evdekilere ateş açtı. Açılan ateş sonucu Aynur Arslan, babası Hacı Arslan ve misafirliğe gelen 5 yaşındaki torun Fatih Altuntaş ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aynur Arslan ve babası Hacı Arslan’ın oracıkta hayatını kaybettiğini belirledi. Küçük çocuk ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Eşini ve kayınpederini pompalı tüfekle öldüren Halim Çakırtaş olay sonrasında kayıplara karıştı.


Son Güncelleme: 23.06.2020 23:16
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