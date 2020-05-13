Kayınvalidesi ve Kayınpederini öldürüp 3 ay derin dondurucuda sakladı

İstanbul Esenyurt'ta 3 önce işlenen korkunç cinayet itiraf üzerine ortaya çıktı. İran Konsolosluğuna giden 35 yaşındaki Muhammed Khodarahmi isimli bir kişi 3 ay önce kayınvalidesi ve kayınpederini öldürdüğünü ve cesetlerini evdeki derin dondurucuda sakladığını söyledi.

Cinayeti itirafı üzerine gözaltına alınan Khodarahmi, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim edilirken ekipleri belirtilen adrese giderek inceleme yapmaya başladılar.

Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı çaşılmalar sonucunda ise, Khodarahmi'nin ifadesinde belirttiği gibi, kayınvalidesi ile kayınpederinin cesetleri zanlı tarafından parçalara ayrıldıktan sonra, poşetlenerek derin dondurucuda saklanmış. Polislerin başlattığı soruşturma kapsamında olayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.

