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Kaymakam atamaları yapıldı

05 Mayıs 2020 Tarihli ve 31118 Sayılı Resmi Gazete'te yayımlanan karara göre 97 ilçe'ye kaymakam ataması yapıldı. İşte atanan isimleri ve atandıkları ilçeler..

05 Mayıs 2020 Salı 09:04
Kaymakam atamaları yapıldı

Resmi gazete'nin bugün ki sayısında yayımlanan karara göre 97 İlçe'ye kaymakam ataması yapıldı.

İşte ataması yapılan isimler ve atandıkları İlçeler ;

Kaymakam kararnamesi 5 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı

Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/180

Kaymakamlık Kursunu Başarı ile Bitiren Kaymakam Adaylarından;

Uşak - Karahallı Kaymakamlığına
Bolu Valiliği Kaymakam Adayı Ahmet GÜLDEREN,

Afyonkarahisar - İhsaniye Kaymakamlığına
Eskişehir Valiliği Kaymakam Adayı Semih DOGANOGLU,

Sivas - Kangal Kaymakamlığına
Kırklareli Valiliği Kaymakam Adayı Erinç DEMİR,


Çankırı - Orta Kaymakamlığına
Karaman Valiliği Kaymakam Adayı Bayram YILDIZ,


Afyonkarahisar - İscehisar Kaymakamlığına
Tokat Valiliği Kaymakam Adayı Uğur KAPAR,


Kayseri - Yeşilhisar Kaymakamlığına
Düzce Valiliği Kaymakam Adayı Fatih BAYRAM,


Kastamonu - Devrekani Kaymakamlığına
Niğde Valiliği Kaymakam Adayı Yücel ERDEM,


İzmir - Beydağ Kaymakamlığına
Kilis Valiliği Kaymakam Adayı Abdurrahman ÇELEBİ,


Osmaniye - Toprakkale Kaymakamlığına
Denizli Valiliği Kaymakam Adayı Gürsel TEMURCİ,


Malatya - Arapgir Kaymakamlığına
Manisa Valiliği Kaymakam Adayı Mustafa DİLEKLİ,


Sivas - Gürün Kaymakamlığına
Manisa Valiliği Kaymakam Adayı Kadir ALGIN,


Edime - Lalapaşa Kaymakamlığına
Muğla Valiliği Kaymakam Adayı Mehmet Çağatay ÇAKAL,


Samsun - Ladik Kaymakamlığına
Hatay Valiliği Kaymakam Adayı Sedat SEZİK,


Rize - İkizdere Kaymakamlığına
Van Valiliği Kaymakam Adayı Cafer KAYMAKÇI,


Çankırı - Eldivan Kaymakamlığına
Kayseri Valiliği Kaymakam Adayı Emre OĞUZTÜRK,


Afyonkarahisar - Sinanpaşa Kaymakamlığına
Kütahya Valiliği Kaymakam Adayı Kübra DEMİRER,


Bolu - Mengen Kaymakamlığına
Kocaeli Valiliği Kaymakam Adayı Betül BÜYÜKKILIÇ,


Ordu - Aybastı Kaymakamlığına
Konya Valiliği Kaymakam Adayı Muhammet Şükrü PEKPAK,


Eskişehir - Seyitgazi Kaymakamlığına
Kocaeli Valiliği Kaymakam Adayı Kutsal BAYT AK,


Ordu-Ulubey Kaymakamlığına
Amasya Valiliği Kaymakam Adayı İsmail GÜNEY,


Aydın - Bozdoğan Kaymakamlığına
Çorum Valiliği Kaymakam Adayı Yasin ARDIÇ,


Eskişehir - İnönü Kaymakamlığına
Trabzon Valiliği Kaymakam Adayı Burak ÇİMŞİR,


Bartın - Kurucaşile Kaymakamlığına
Osmaniye Valiliği Kaymakam Adayı Muhammet GÜZEL,


Yozgat - Çandır Kaymakamlığına
Kilis Valiliği Kaymakam Adayı Murat YAYABAŞI,


Trabzon - Çarşıbaşı Kaymakamlığına
Erzurum Valiliği Kaymakam Adayı Burak YILMAZ,


Sivas - Divriği Kaymakamlığına
Kahramanmaraş Valiliği Kaymakam Adayı Mehmet BEK,


İsparta - Şarkikaraağaç Kaymakamlığına
Edirne Valiliği Kaymakam Adayı Onur YILMAZER,


Kırşehir - Çiçekdağı Kaymakamlığına
Aydın Valiliği Kaymakam Adayı Orhan Gazi KARAKAŞ,


Ordu - İkizce Kaymakamlığına
Kahramanmaraş Valiliği Kaymakam Adayı Mustafa Berat KASIMOĞLU,


Kastamonu - Araç Kaymakamlığına
Karabük Valiliği Kaymakam Adayı Cengizhan ANKARA,


Rize - Derepazarı Kaymakamlığına
Niğde Valiliği Kaymakam Adayı Nurbaki YALÇIN,


Burdur - Tefenni Kaymakamlığına
Muş Valiliği Kaymakam Adayı Mustafa Caner CULUKAR,


Manisa-Köprübaşı Kaymakamlığına
Sakarya Valiliği Kaymakam Adayı Ahmet KORKMAZ,


Kütahya - Pazarlar Kaymakamlığına
Kırklareli Valiliği Kaymakam Adayı Yunus Emre FIRAT,


Giresun - Yağlıdere Kaymakamlığına
Sakarya Valiliği Kaymakam Adayı Yusuf AKIN,


Nevşehir - Gülşehir Kaymakamlığına
Ordu Valiliği Kaymakam Adayı Ahmet KAVANOZ,


Konya - Hadim Kaymakamlığına
Kars Valiliği Kaymakam Adayı Tufan Bağır GİLAN,


İsparta - Atabey Kaymakamlığına
Denizli Valiliği Kaymakam Adayı Göksu BAYRAM,


Balıkesir - Balya Kaymakamlığına
Bilecik Valiliği Kaymakam Adayı Burak KESER,


Kütahya - Domaniç Kaymakamlığına
İsparta Valiliği Kaymakam Adayı Ahmet Salih POÇANOGLU,


Trabzon - Arsin Kaymakamlığına
Yozgat Valiliği Kaymakam Adayı Ömer Ahmet ÖZDEMİR,


Konya - Doğanhisar Kaymakamlığına
Tekirdağ Valiliği Kaymakam Adayı Anıl ADIGÜZEL,


Düzce - Çilimli Kaymakamlığına
Şanlıurfa Valiliği Kaymakam Adayı Onur ŞAN,


Trabzon - Şalpazarı Kaymakamlığına
Sinop Valiliği Kaymakam Adayı Uğur ÜNSAL,


Malatya - Darende Kaymakamlığına
Gaziantep Valiliği Kaymakam Adayı Malik ÇALIŞIR,


Malatya - Doğanşehir Kaymakamlığına
Diyarbakır Valiliği Kaymakam Adayı Halil İbrahim KÖROGLU,


Denizli-Bozkurt Kaymakamlığına
Diyarbakır Valiliği Kaymakam Adayı Talha BATTAL,


Osmaniye - Sumbas Kaymakamlığına
Eskişehir Valiliği Kaymakam Adayı idil ÖZDEMİR,


Kırıkkale - Karakeçili Kaymakamlığına
Çankırı Valiliği Kaymakam Adayı Yunus Emre ŞAHİN,


Konya - Taşkent Kaymakamlığına

Zonguldak Valiliği Kaymakam Adayı Uğur KARAKAYA,


Adana - KaraisalI Kaymakamlığına
Gümüşhane Valiliği Kaymakam Adayı Mehmet KAYA,


Gaziantep - Nurdağı Kaymakamlığına
Amasya Valiliği Kaymakam Adayı Eşref AKÇA,


Tokat - Almus Kaymakamlığına
Osmaniye Valiliği Kaymakam Adayı Emre ÇİFCİ,


Bursa - Keleş Kaymakamlığına
Erzurum Valiliği Kaymakam Adayı Kübra TEYMUR,


Balıkesir - İvrindi Kaymakamlığına
Bursa Valiliği Kaymakam Adayı Fatma TURHAN KESER,


Aksaray - Eskil Kaymakamlığına
Ordu Valiliği Kaymakam Adayı Erkut PAMUK,


Gümüşhane - Torul Kaymakamlığına
Adıyaman Valiliği Kaymakam Adayı Ömer Said KARAKAŞ,


Eskişehir - Günyüzü Kaymakamlığına
Kütahya Valiliği Kaymakam Adayı Muhammet Serdar ERDOĞAN,


Muğla - Kavaklıdere Kaymakamlığına
Mardin Valiliği Kaymakam Adayı Birkan TATLISÖZ,


Tokat - Reşadiye Kaymakamlığına
Konya Valiliği Kaymakam Adayı Hülya YAVUZ,


Niğde - Çamardı Kaymakamlığına
Kastamonu Valiliği Kaymakam Adayı Fatih UZUN,


Çorum - Uğurludağ Kaymakamlığına
Burdur Valiliği Kaymakam Adayı Ertuğrul ASLAN,


Adana - Karataş Kaymakamlığına
Batman Valiliği Kaymakam Adayı Fatih AYAZ,


Samsun - Yakakent Kaymakamlığına
Balıkesir Valiliği Kaymakam Adayı Fatih EROGLU,


Aydın - Buharkent Kaymakamlığına
Uşak Valiliği Kaymakam Adayı Kemal ÜLKÜ,


Yozgat - Sarayken! Kaymakamlığına
Hatay Valiliği Kaymakam Adayı Ömer Tuğrul KUNDAKÇI,


Antalya - Akseki Kaymakamlığına
Kastamonu Valiliği Kaymakam Adayı Volkan HÜLÜR,


Rize - iyidere Kaymakamlığına
Ağrı Valiliği Kaymakam Adayı Murat AK YÜZ,


Aksaray - Gülağaç Kaymakamlığına
Aksaray Valiliği Kaymakam Adayı Elif Nur SAÇAL,


Gaziantep - Araban Kaymakamlığına
Samsun Valiliği Kaymakam Adayı Abdulhamit MUTLU,


Malatya - Akçadağ Kaymakamlığına
Malatya Valiliği Kaymakam Adayı Hulusi TEKE,


Rize - Çamlıhemşin Kaymakamlığına
Muğla Valiliği Kaymakam Adayı Ahmed ÇELİK,


İsparta - Senirkent Kaymakamlığına
Samsun Valiliği Kaymakam Adayı Alay YAZICI,


Karabük - Eskipazar Kaymakamlığına
Gaziantep Valiliği Kaymakam Adayı Emrah BÜTÜN,


Bartın - Ulus Kaymakamlığına
Bilecik Valiliği Kaymakam Adayı Anıl ALKAL,


Kastamonu - Azdavay Kaymakamlığına
Mersin Valiliği Kaymakam Adayı Melih AYDOĞAN

,
Uşak - Sivaslı Kaymakamlığına
Yozgat Valiliği Kaymakam Adayı Semih CEMBEKLİ,


Sakarya - Taraklı Kaymakamlığına
Trabzon Valiliği Kaymakam Adayı Abdullah ARSLANTÜRK

,
Amasya - Taşova Kaymakamlığına
Bursa Valiliği Kaymakam Adayı Mustafa Berk ÇELİK,


Sivas - Yıldızeli Kaymakamlığına
Bartın Valiliği Kaymakam Adayı Furkan ATALIK,


Bolu - Yeniçağa Kaymakamlığına
Eskişehir Valiliği Kaymakam Adayı Nurhalil ÖZÇELİK,


Kütahya - Hisarcık Kaymakamlığına
Samsun Valiliği Kaymakam Adayı Buğra KARADAĞ,


Giresun - Doğankent Kaymakamlığına
Bartın Valiliği Kaymakam Adayı Tuncay KARATAŞ,


Burdur - Karamanlı Kaymakamlığına
Antalya Valiliği Kaymakam Adayı Adem TOPACA,


Denizli - Güney Kaymakamlığına
Elazığ Valiliği Kaymakam Adayı Hüseyin KAPTAN,


Karaman - Ermenek Kaymakamlığına
Yalova Valiliği Kaymakam Adayı Batuhan TAŞGIN,


Konya - Akören Kaymakamlığına
Aydın Valiliği Kaymakam Adayı Yunus Emre TEMEL,


Afyonkarahisar-Bayat Kaymakamlığına
Balıkesir Valiliği Kaymakam Adayı Ömer TEKEŞ,


Nevşehir - Hacıbektaş Kaymakamlığına
Karabük Valiliği Kaymakam Adayı Kübra KURTOĞLU,


Bilecik - Pazaryeri Kaymakamlığına
Çanakkale Valiliği Kaymakam Adayı Berker ÇIRAK,


Çorum-Bayat Kaymakamlığına
Artvin Valiliği Kaymakam Adayı Mustafa ÇELİK,


Sinop - Türkeli Kaymakamlığına
Zonguldak Valiliği Kaymakam Adayı Hüseyin Remzi KONAK,


Niğde - Ulukışla Kaymakamlığına
Burdur Valiliği Kaymakam Adayı Osman ŞAHİN,


Zonguldak - Gökçebey Kaymakamlığına
Şanlıurfa Valiliği Kaymakam Adayı Oğuzhan Erdi ATAK,


Denizli - Çal Kaymakamlığına
Rize Valiliği Kaymakam Adayı Selin SARI,


Edime - Süloğlu Kaymakamlığına
Çorum Valiliği Kaymakam Adayı Mehmet Faruk KAZDAL,


Bolu - Mudurnu Kaymakamlığına
Giresun Valiliği Kaymakam Adayı Muhammed İkbal YELEK,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
4 Mayıs 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

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Kaymakam AtamalarıResmi Gazete Atamaları
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