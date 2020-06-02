Kayseri Bünyan'da silahlı sopalı tarla kavgası!

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde silahlı sopalı kavga meydana geldi. İlçeye bağlı Sultanbeyli mahallesinde çiftçilik yapan Musa Aslan'ın (42) pancar tarlasına 2 Suriye uyruklu kardeşin hayvanları girince çiftçi Arslan duruma tepki gösterdi.

Suriye uyruklu Mahmut Elvefa (30) ve Ömer Muhammed Elvefa (35) kendilerine tepki gösteren Musa Aslan ile önce tartışmaya başladılar. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Suriyeli kardeşler, Musa Aslan'ı darp ettileri. Darp edilen Aslan ise eline geçirdiği sopayla karşılık verirken o sırada aracına giderek av tüfeğibi aldı ve etrafa ateş etmeye başladı.

Ömer Muhammed Elvefa, çıkan kavgada bacağından vurulurken kardeşi Mahmut Elvefa ise başına aldığı sopa darbeleriyle yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken kavga sırasında bunu kırıldığı anlaşılan Musa Aslan ve Suriyeli iki kardeş ambulanslara alınarak Bünyan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çiftçi Musa Aslan'ın komşuları, kavga çıkaran kardeşlere tepkilerini gösterirken jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2020, 15:44