Kayseri'de balkona bayrak desenli havlu asan şahıs mahalle halkını öfkelendirdi!

Kayseri'de balkonuna üzerinde İngiliz bayrağı deseni bulunan bir havlu asan İran uyruklu bir şahıs, mahallede gerginliğe neden oldu. Polise şikayet edilen şahıs ifadeye alınırken, Valilik konuyla ilgili açıklama yaptı.

Kayseri'de balkona bayrak desenli havlu asan şahıs mahalle halkını öfkelendirdi!
    Abone Ol:

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nında Kayseri'de bütün mahalleyi gerinliğe iten bir olay meydana geldi. İran uyruklu bir kişi balkonuna üzerinde İngiliz bayrağı deseni bulunan havlu astıktan sonra mahallelinin tepkisini topladı. Böyle bir günde karşılaştıkları bu durum karşısında öfkeye kapılan mahalle halkı, şahsı polise şikayet etti.

Kocasinan ilçesinde bulunan 6 katlı bir apartmanın 5'inci katında meydana gelen olayda iddialara göre akşam saatlerinde bir süredir Kayseri'de yaşayan İran asıllı Mohammad Reza K., isimli bir kişi üzerinde İngiliz bayrağının olduğu havluyu kurutmak için balkonuna astı. Bu durumu gören çevredeki vatandaşlar ise 19 Mayıs günü yapılan bu hareketin çok yanlış olduğunu söyleyerek Mohammad Reza K.'ya tepki gösterdiler. Vatandaşlar durumu hemen polise bildirdiler.

Belirtilen adrese gelen polis ekipleri söz konusu şahsı gözaltına alarak tepkilere neden olan havluya da el koydu. İranlı vatandaş Mohammad Reza K., polis aracına bindirilerek ifadesi alınmak üzere Argıncık Polis Merkezine götürüldü. Şahısn polise verdiği ifasinde, "Ben ıslak olan havlumu kurutmak için balkona astım. Benim herhangi bir provokatif eylemim kesinlikle olmadı" dediği öğrenildi.

KAYSERİ VALİLİĞİNDEN OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA!

Kayseri Valiliği, yaşanan gelişmelr üzerinee yazılı bir açıklama yaparak, açıklamasında "Bazı basın yayın organlarında yabancı uyruklu bir şahsın İngiliz bayraklı havlusunu balkonuna astığı haberleri yer almıştır. Söz konusu havluyu kurutmak için balkonuna astığını iddia eden yabancı uyruklu şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

 
 

Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2020, 12:26

YORUM EKLE
Gönder

Popüler Haberler

Günlük Burç Yorumları 21 Mayıs 2020 Perşembe Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Günlük yeterli su içme miktarı nedir? Bir günde ne kadar su içilmelidir? Su içmenin faydaları nelerdir?
Günlük Burç Yorumları 20 Mayıs 2020 Çarşamba Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Günlük Burç Yorumları 19 Mayıs 2020 Salı Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Günlük Burç Yorumları 18 Mayıs 2020 Pazartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Günlük Burç Yorumları 17 Mayıs 2020 Pazar Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Günlük Burç Yorumları 16 Mayıs 2020 Cumartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Günlük Burç Yorumları 15 Mayıs 2020 Cuma Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Günlük Burç Yorumları 14 Mayıs 2020 Perşembe Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Bimde 15 Mayıs Cuma 2020 aktüel indirimli ürünler kampanya kataloğu
Fenerbahçe'ye imza atan İsmail Yüksek kimdir, kaç yaşında? İşte İsmail Yüksek hakkında merak edilenler
Anneler günü mesajları, Anneler günü hediyelerine yazılabilecek sözler ve anneler günü için uzun kısa whatsapp resimli mesajları
Ziraat Bankası damızlık düve yetiştiriciliği kredisi için gereken şartlar ve evraklar
Maksat Yarışmak Olsun yarışması başvuru şartları ve WhatsApp başvuru hattı
Virüs salgınında veya pandemide işçi hakları nelerdir? İşveren işçisini ücretsiz izne çıkartabilir mi?