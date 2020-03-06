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Kayseri'de dehşet anları! Önce sevgilisini vurdu, sonra kendini

Kayseri’de Kazım Ş. isimli bir kişi evlenme teklifini geri çeviren kız arkadaşını bacağından vurduktan sonra aynı silahla intihar etti ve yaşamına son verdi.

06 Mart 2020 Cuma 22:11
Kayseri'de dehşet anları! Önce sevgilisini vurdu, sonra kendini

Kayseri merkeze bağlı Melikgazi ilçesinde yaşayan 54 yaşındaki Kazım Ş. isimli bir kişi ile 47 yaşındaki S.Ç. isimli kız arkadaşının oturduğu evde yaşanan tartışma ölümle sonuçlandı. Saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda iddialara göre Kazım Ş. sevgilisi S.Ç. 'nin evine giderek onunla konuşmak istedi ve ona evlenme teklif etti.

Ralarında bir takım sorunlar olan çiftten S.Ç. Kazım Ş.'nin evlilik teklifini geri çevirdi. Bunun üzerine öfkelenen Kazım Ş. yanında taşıdığı silahı sevgilisine doğrulttu ve bir el ateş etti. S.Ç. bacağından vurularak kanlar içerisinde yere yığılırken Kazım Ş. ise aynı silahı kafasına koydu ve ateşledi. 

Evden gelen silah seslerini duyan komşular ise durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine ihbar etti. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, bacağından vurularak yaralanan S.Ç.’yi ambulansa alarak Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdılar. Olay yerinde başından vurlan K.Ş'nin ise hayatını kaybettiği belirlendi. İntihar ederek hayatına son veren Kazım Ş.'nin cesedi evde yapılan incelemeden sonra Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Diğer taraftan polisin yaptığı araştırma sonrasında intihar eden Kazım Ş.'nin geçtiğimiz yıl Kocasinan ilçesinde iş çıkışı evine giderken, ayrılmak istediği sevgilisi Özkan Onay tarafından öldürülen Gülay Ş.'nin babası olduğu ortaya çıktı. Baba Kazım Ş., kızının ölümünden sonra yaptığı açıklamada, “Ülkemizin farklı illerinde ve değişik ortamlarda kadınlara yönelik şiddet hadisesi oluyor. Kadınlar öldürülüyor. Artık buna ‘dur’ demek lazım. Bu cinayetlerde mahkeme tarafından sonuca gidilerek, dava uzatılmadan idam kararı verilmesi gerekiyor. Ben kadına şiddet olaylarında idam kararlarının verilmesini özellikle talep ediyorum. En azından bir caydırıcılık olur” diye konuştuğu öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
CinayetIntiharKayseriKız ArkadaşMelikgazi
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