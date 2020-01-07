Kayseri'de kar ve buzlanma nedeniyle otobüs devrildi; 14 yaralı

Kayseri'de etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken yollarda buzlanmalara neden oldu. Öğlen saatlerinde Kayseri-Malatya karayolunun 143'üncü kilometresinde bir yolcu otobüsü kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.

Olukkaya mevkiinde meydana gelenda Ankara yönüne giden A.S. yönetimindeki 44 AAB 970 plakalı yolcu otobüsünün şarampole devrilemsinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Otobüste bulunan yolculardan 14'ünün yaralandığı kaza sonrası yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Pınarbaşı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis şarampole devrilen otobüsün bulunduğu yerden kaldırılarak trafiğin kontrollü bir şekilde açılmasını sağladı. Kazayla ilgili ise soruşturma başlatıldı.