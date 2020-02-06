Kayseri'de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, Üç ilçede okullar tatil edildi

Kayseri'de dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran şiddetli rüzgar nedeniyle bir çok binanın çatıları yerinden sökülerek uçtu. Rüzgarın hızı, bazı bölgelerde saatte 110 kilometreye kadar ulaşırken sabah saatlerinde meydana gelen hasarlar gözler önüne serildi.

Çatıdan düşen parçalar yol kenarlarında park etmiş olan araşların üzerlerine düşerken araçlardan bazılaı kullanılamaz hale geldi. Şiddetli rüzgar aynı zamanda ağalraın da devrilmesine neden oldu.

Polis ekipleri vatandaşların mağduriyetlerini gidermek için hasar gören araçlar için tutanaklar tutarken, itfaiye ekipleri de olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

diğer taraftan rüzgarın etkili olduğu Talas, Hacılar ve Akkışla ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi.