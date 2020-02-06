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Kayseri'de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, Üç ilçede okullar tatil edildi

Kayseri'de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir çok evin çatısı uçtu. Maddi hasarlara yol açan rüzgar nedeniyle kentte 3 ilçedeki okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.

06 Şubat 2020 Perşembe 12:58
Kayseri'de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, Üç ilçede okullar tatil edildi

Kayseri'de dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran şiddetli rüzgar nedeniyle bir çok binanın çatıları yerinden sökülerek uçtu. Rüzgarın hızı, bazı bölgelerde saatte 110 kilometreye kadar ulaşırken sabah saatlerinde meydana gelen hasarlar gözler önüne serildi.

Kayseri'de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Çatıdan düşen parçalar yol kenarlarında park etmiş olan araşların üzerlerine düşerken araçlardan bazılaı kullanılamaz hale geldi. Şiddetli rüzgar aynı zamanda ağalraın da devrilmesine neden oldu.

Kayseri'de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Polis ekipleri vatandaşların mağduriyetlerini gidermek için hasar gören araçlar için tutanaklar tutarken, itfaiye ekipleri de olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

diğer taraftan rüzgarın etkili olduğu Talas, Hacılar ve Akkışla ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi.Kayseri'de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Anahtar Kelimeler:
KayseriŞiddetli RüzgarKayseri Hava Durumu
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