Kayseri'de virüs bulaşmasın diye 'okuyup üflediği' mahallenin tamamına virüs bulaştırdı



Kayseri'de Tabibler Odası'nın koronavirüs salgınına karşı karşı yaptığı bir uyarının ardından, "üfürükçü kadın" tartışması ortaya çıktı. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Kayseritelgraf gazetesinin yazarı Veli Altınkaya, yayınladığı'Kadın okuyup-üfleyip virüs yaymış' başlıklı yazısında, Kayseri'de koronavirüs taşıyıcısı olan 'üfürükçü' bir kadının, insanlara virüs bulaşmasın diye okuyup üflediğini ve böylece mahallede salgına yol açtığını aktardı.

Kayseritelgraf'ta yer alan ve tartışmalara yol açan konuyla ilgili yazıda Veli Altınkaya, olayla ilgili şu bilgilere yer verdi:

"Kişisel veriler nedeniyle ne mahalle ne de isim vermeyeceğim. Ama siz nere olduğunu anlarsınız. Halen kısmiuygulanan eski bir beldemizde bir otobüs şoförü virüsü ilk olarak bulaştırıyor. Virüsün bulaştığı isimlerden biri de, 'okuyup-üflemesi kuvvetli' olan bir kadın.

Mahalle sakinlerinin bir bölümü virüsün bulaşmaması için bu kadını ziyaret ederek kendilerine de 'okuyup-üflemesini' istiyorlar. O kadın okuyup üflerken virüsü koca mahalleye yayıyor, iyi mi? Evinde durmayıp, maskesini takmadan okuyup-üfleyen kadından medet uman yurdum insanı ne diyeyim sana!"

Kayseri Tabip Odası ise konunun ortaya çıkmasının hemen ardından vatandaşlara bir uyarıda bulunarak, "Kayseri'de salgın başladığından beri PCR test pozitif toplam hasta sayımız 800. 30 PCR test pozitif vefatımız, 115 şüpheli koronavirüs (test negatif) vefatımız var. AVM'lere gitmeye çok vaktiniz olacak. 'Evde Kal' Kayseri. Virüs her yerde. Salgın bitmedi. Üfürükçüye de gitmeyin" ifadelerini kullandı.