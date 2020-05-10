Kayseri'de yaşanan olaylar sonrasında Ülkü Ocakları Kayseri sorumlusu görevden alındı.

Geçtiğimiz günlerde ölüm orucuna yenik düşerek hayatını kaybeden Grup Yorum sanatçısı İbrahim Gökçek’in cenaze töreninde olayların yaşandığı Kayseri’de Ülkü Ocakları Başkanı Serdar Turan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin isteği ile görevden alındı.

Görevden alındıktan sonra sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Serdar Turan konu ile ilgili, “Kıymetli büyüğümüz Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin emriyle Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı görevim sona ermiştir. Bundan sonra da bir ülkücü olarak liderimizin emrine olmaya devam edeceğim. Kamuoyuna duyurulur.” Açıklamalarında bulundu.

Öte yandan yapılan bir diğer açıklamaya göre ikinci bir emre kadar Kayseri’de bulunan bütün ülkü ocaklarının kapatıldığı duyuruldu.

Kayseri ülkü ocakları başkanı Serdar Turan’ın görevden alınması ve daha sonrasında Kayseri’de bulunan tüm ülkü ocaklarının ikinci bir emre kadar kapatılması kararı, Silivri 9’nolu cezaevinde ölüm orucuna giren Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’in cenaze töreninde yaşanan olaylardan dolayı gerçekleşti.

Gökçek’in cenazesinin memleketi Kayseri’ye getirilerek bir morga konulması sonrasında Kayseri halkından bir kesim cenazenin Kayseri’den gitmesi için eylem yapmıştı. Kentte yaşanan gerginlikler sonrasında MHP Genel Başkanı ülkü ocakları Kayseri başkanını görevden aldı.

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2020, 22:19