İstanbul
kısa süreli yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
112964
ALTIN
301.093
DOLAR
5.9739
STERLİN
7.8435
EURO
6.6667

Kayseri Erciyesspor'un eski mali işler yöneticisi Adliye önünde vuruldu

Süper Lig'de oynarken bölgesel lige düşen Kayseri Erciyesspor'un eski mali işler yöneticilerinden Ahmet demir, Kayseri Adliyesi önünde silahla vuruldu. Ağır yaralanan Demir, hastaneye kaldırıldı.

07 Ocak 2020 Salı 12:41
Kayseri Erciyesspor'un eski mali işler yöneticisi Adliye önünde vuruldu

Süper Lig takımlarından 86 yıllık bir geçmişe sahip Kayseri Erciyesspor Bölgesel Amatör Lig'e düştükten sonra kapanmıştı. Kulübün aktif olduğu dönemlerde mali işlerden sorumluluğunu yapan eski yönetici Ahmet Demir ise bugün Kayseri Adiyesi önünde tartıştığı avukatın babası tarafından silahla vuruldu.

Kulübün Lig döneminde takımda forma giyen oyuncularından olan Serkan Demirezen'i 2017 yılında sahte senetle 25 bin lira dolandırdıkları ve 50 bin lira da borçlandırdığı iddiasıyla yargılandığı davanın duruşmasına katılmak için Kayseri Adliyesi'ne giden Ahmet Demir, Kayseri Adliyesinin önünde avukatı Özgür A'nın babası Mehmet A. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet A. yanında taşıdığı silahı çıkarıp Demir'e ateş etti. 

Silahtan çıkan 9 kurşun'un isabet etmesiyle ağır yaralanan Ahmet Demir ambulansla hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Fakat Demir, Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ahmet Demir'in cenazesi hastane morguna alınırken, Demir'in ölümüyle sorumlu Mehmet A. ise Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Anahtar Kelimeler:
Kayseri AdliyesiAhmet DemirSilahlı SaldırıKayseri Erciyesspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meteoroloji kırmızı alarm vermişti! Sağanak yağış ve sel Mersin'de can aldı
Meteoroloji kırmızı alarm vermişti! Sağanak yağış ve sel Mersin'de can aldı
15 Temmuz darbesinde zorla bildiri okutulan TRT Spikeri Tijen Karaş yeniden ekranlarda
15 Temmuz darbesinde zorla bildiri okutulan TRT Spikeri Tijen Karaş yeniden ekranlarda
Pegasus Havayolları’na ait uçak Sabiha Gökçen'de pistten çıktı; Uçuşlar iptal edildi!
Pegasus Havayolları’na ait uçak Sabiha Gökçen'de pistten çıktı; Uçuşlar iptal edildi!
Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku 2 gündür kayıp
Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku 2 gündür kayıp
İDO ve BUDO'dan son dakika açıklaması; Seferler iptal!
İDO ve BUDO'dan son dakika açıklaması; Seferler iptal!
İntihar ederek canına kıyan Sibel Ünli’nin ailesinden açıklama; Ölümünün nedeni ekonomik değil
İntihar ederek canına kıyan Sibel Ünli’nin ailesinden açıklama; Ölümünün nedeni ekonomik değil

Popüler Haberler

ŞOK Market ile hesaba para gönderme işlemi nasıl yapılır?
Survivor 2020 ne zaman başlayacak? Survivor yeni sezon için tarih belli oluyor!
Polis memurlarına taltif ödemesi yapılacak iddiaları gündemde. 1 taltif bedeli ne kadar?
2020 Astsubay maaşları ne kadardır? Astsubay çalışma şartları ve çalışma saatleri
5 - 6 bin TL maaşlı tecrübesiz kabin memuru alımı yapılacak! En az lise mezunu şartı.
Spotify ve Youtube Çalma listeleri taşıma işlemleri
2020 Vergi affı çıkar mı?
Aşk Tesadüfleri Sever 2 filmi fragmanı yayınlandı!
The Witcher dizisi 2. sezon ne zaman yayınlanacak? The Witcher yeni sezon konusu
2020 Emekli maaşına en yüksek promosyon ödemesi yapan bankalar hangileri?
2020 öğretmen ek ders ücretleri ne kadar oldu?
Sigortam düzenli yatıyor mu? Sigorta gün sorgulama nasıl yapılır?
CİMER başvuru sonucu nasıl, nereden öğrenilir? CİMER şikayet sonucu sorgulaması
Hercai yeni bölüm neden yok, neden yayınlanmıyor? 3 Ocak ve 10 Ocak Hercai yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
8383 Ücretlendirmesi ne kadardır? MEB e-okul 8383 iptal etme nasıl yapılır? 8383 Abonelik ve üyeliğini iptal etme işlemleri
Ev sahipleri Ocak 2020 ayında ne kadar zam yapabilecek?
Star Tv Hayalimdeki Gelinlik yarışması başvuru formu ve katılım şartları
Ebru Polat 2020 bikinili yeni yıl paylaşımına beğeni ve yorum yağdı
The Circle yarışması nasıl olacak? Netflix Circle yarışma formatı nasıl olacak?
Patates diyeti nedir? Patates yoğurt diyeti nasıl yapılır?
Diziler ne zaman başlayacak? Hangi dizi ne kadar yeni yıl arası verecek?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.