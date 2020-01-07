Kayseri Erciyesspor'un eski mali işler yöneticisi Adliye önünde vuruldu

Süper Lig takımlarından 86 yıllık bir geçmişe sahip Kayseri Erciyesspor Bölgesel Amatör Lig'e düştükten sonra kapanmıştı. Kulübün aktif olduğu dönemlerde mali işlerden sorumluluğunu yapan eski yönetici Ahmet Demir ise bugün Kayseri Adiyesi önünde tartıştığı avukatın babası tarafından silahla vuruldu.

Kulübün Lig döneminde takımda forma giyen oyuncularından olan Serkan Demirezen'i 2017 yılında sahte senetle 25 bin lira dolandırdıkları ve 50 bin lira da borçlandırdığı iddiasıyla yargılandığı davanın duruşmasına katılmak için'ne giden Ahmet Demir, Kayseri Adliyesinin önünde avukatı Özgür A'nın babası Mehmet A. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet A. yanında taşıdığı silahı çıkarıp Demir'e ateş etti.

Silahtan çıkan 9 kurşun'un isabet etmesiyle ağır yaralanan Ahmet Demir ambulansla hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Fakat Demir, Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ahmet Demir'in cenazesi hastane morguna alınırken, Demir'in ölümüyle sorumlu Mehmet A. ise Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.