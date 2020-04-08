İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
93225
ALTIN
359.514
DOLAR
6.7629
STERLİN
8.3974
EURO
7.3503

Kayseri İŞKUR'da koronavirüs paniği! 4 personelin testi pozitif çıktı

Kayseri Çalışma ve İş Kurumunda (İŞKUR) görevli bir servis şoförünün koronavirüs testlerinin pozitif çıkması sonrasında serviste yolculuk yapan 20 personele test uygulandı. Yapılan testlerin soncunda ise 2 şirket personeli ve 2 kurum personelinin koronavirüsüne yakalandığı tespit edildi.

08 Nisan 2020 Çarşamba 22:12
Kayseri İŞKUR'da koronavirüs paniği! 4 personelin testi pozitif çıktı

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını Kayseri İŞKUR'a da sıçradı. İŞKUR İl Müdür Vekili Ayşe Ak, kurumlarda 40 personelin koronavirüsü salgını nedeniyle karantinaya alındığı ile ilgili ortaya çıkan haberler hakkında bir açıklama yaptı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kurumlarında koronavirüs testinin pozitif çıktığı personeller olduğunu belirten Ak, kurumda görevli bir servis şoförünün koronavirüs testlerinin pozitif çıkması sonrasında serviste yolculuk yapan 20 personele test uygulandığını ve test sonuçlarında 4 personelde koronavirüs saptandığını açıkladı.

İŞKUR İl Müdür Vekili Ayşe Ak, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İl Müdürlüğümüzde rutin iş ve işlemlerimiz yürütülmekte iken İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından İl Müdürlüğümüze ulaşılmış ve kurumumuz servis şoförlüğü yapmakta iken bir süredir raporlu olan ve çalışmayan şirket personelinin yapılan Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması neticesinde, bu kişinin kullandığı serviste yolculuk yapan 20 personelimizin de tedbir amaçlı testlerinin yapılması gerektiği bildirilmiştir. Bu durum üzerine hizmet binamıza gelinerek bu 20 personelimize test yapılmış, yapılan test sonucunda şoför olarak görev yapan 2 şirket personeli ve 2 kurum personelinde daha test sonucu pozitif çıkmıştır. Bununla birlikte test yapılan diğer kurum çalışanlarının sonuçları ise negatif çıkmıştır. Test sonucu pozitif çıkan 4 kişi yine İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerince denetim ve kontrol altına alınarak gerekli işlemler başlatılmıştır" 

Koronavirüs testi yaptırdıktan sonra sonuçları negatif çıkan personele de söz konusu tedbirler hakkında eğitim verildiğini vurgulayan Ayşe Ak, açıklamasında "Kurumdaki diğer personeller için İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerince hizmet binamızda gerekli açıklamalar yapılmış olup, çalışanların bireysel izolasyonlarını sağlaması, hijyen kurallarına dikkat etmesi, sosyal mesafelerini koruması gibi konularında bilgi verilmiştir. Bugün saat 18:00 civarında çeşitli basın organlarında yapılan ve 'Kayseri İŞKUR binası 40 personel ile karantinaya alındı' başlıklı haber gerçeği yansıtmamaktadır. Gerekli idari tedbirler alınmak suretiyle İl Müdürlüğümüzde çalışmalar devam etmekte olup, kurumumuzun tüm iş ve işlemleri www.iskur.gov.tr internet adresimiz, alo 170 çağrı merkezimiz ve e-devlet üzerinden yürütülebilmektedir. Vatandaşlarımızın hem kendi sağlıkları, hem de toplum sağlığını tehlikeye atmamaları açısından bu kanalları kullanmaları büyük önem taşımaktadır" ifadelerine yer verdi.

Son Güncelleme: 08.04.2020 22:17
Anahtar Kelimeler:
IşkurKayseriKoronavirüsPozitifPersonel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kısa çalışma ödeneği başvuruları devam ediyor , Kısa çalışma ödeneğine başvur
Kısa çalışma ödeneği başvuruları devam ediyor , Kısa çalışma ödeneğine başvur
Celal Şengör yorgunluğa dayanamadı canlı yayında uyudu kaldı!
Celal Şengör yorgunluğa dayanamadı canlı yayında uyudu kaldı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki korona virüs vakaları son durumu açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki korona virüs vakaları son durumu açıkladı
TSK sınır ötesinde terörist temizliğine devam ediyor! 8 Pkk'lı öldürüldü
TSK sınır ötesinde terörist temizliğine devam ediyor! 8 Pkk'lı öldürüldü
İşçiyi işten çıkarma 3 ay yasaklanıyor! 6 aya kadar uzatılabilecek!
İşçiyi işten çıkarma 3 ay yasaklanıyor! 6 aya kadar uzatılabilecek!
Yeni yasak çalışanları sevindirecek! İşten çıkarmalar yasaklanıyor
Yeni yasak çalışanları sevindirecek! İşten çıkarmalar yasaklanıyor

Popüler Haberler

Doğalgaz, Elektrik, Su kıyasen fatura düzenlemesi nedir? Süreç nasıl işleyecek?
iPhone 12 nasıl olacak? Yeni iPhone ekran tasarımı görüntülendi
Sermiyan Midyat Zümrüdüanka kadrosuna katıldı! Hangi rolde oynayacak?
İşten işçi çıkarma asaklandı mı? İşverenler işçileri ne kadar süreyle işten çıkaramayacak?
Survivor ünlülerde Elif ve gönüllülerde Barış oyunlarda neden yok? Sakatlandılar mı?
Açık Kapı yardım başvurusu nasıl yapılır? Açık Kapı Yardım başvurusu sayfasından hangi yardım başvuruları yapabilecek?
Feyza Altun kimdir, neden çok konuşuluyor ve twitterda gündemde?
TRT1 Zinde Kal Programındaki spor hocası kimdir? Yücem Tülek hakkında bilgiler
Quarantine Pillow Challenge nedir? Karantina akımı çığ gibi büyüyor
Sağlık Bakanlığı farklı pozisyonlarda 81 il genelinde sınavsız personel alımı yapılacak!
Günlük burç yorumları 7 Nisan 2020 Salı
Organik Aşk filmi nerede çekildi?
Devletten maddi durumu kötü olan herkese 1000 TL maddi yardım
Açık Kapı başvuru sayfası başvuru formu ile 81 şehirde ihtiyaç sahiplerine gıda ve nakit para yardımı
İzmir Büyükşehir Belediyesi maddi yardım başvuru talep formu ve başvuru şartları
KOSGEB'in kredi destek programından faydalanan 136 bin firmanın KOSGEB taksitleri 3 ay ertelendi
Yurt Dışında Çalışmak için Katar İş İlanları! 2020 Yurt Dışı İş İlanları
Survivor 39.Bölüm fragmanı 7 Nisan Salı 2020
iOS 13.4.1 ile iPhone’lara gelen yenilikler neler?
Çekimleri durdurulan yabancı diziler hangileri? Korona virüsden etkilenen yabancı diziler
Koronavirüs yardım parası ve Emekli ikramiyeleri evlere mi dağıtılacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.