Kayseri İŞKUR'da koronavirüs paniği! 4 personelin testi pozitif çıktı

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını Kayseri İŞKUR'a da sıçradı. İŞKUR İl Müdür Vekili Ayşe Ak, kurumlarda 40 personelin koronavirüsü salgını nedeniyle karantinaya alındığı ile ilgili ortaya çıkan haberler hakkında bir açıklama yaptı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kurumlarında koronavirüs testinin pozitif çıktığı personeller olduğunu belirten Ak, kurumda görevli bir servis şoförünün koronavirüs testlerinin pozitif çıkması sonrasında serviste yolculuk yapan 20 personele test uygulandığını ve test sonuçlarında 4 personelde koronavirüs saptandığını açıkladı.

İŞKUR İl Müdür Vekili Ayşe Ak, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İl Müdürlüğümüzde rutin iş ve işlemlerimiz yürütülmekte iken İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından İl Müdürlüğümüze ulaşılmış ve kurumumuz servis şoförlüğü yapmakta iken bir süredir raporlu olan ve çalışmayan şirket personelinin yapılan Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması neticesinde, bu kişinin kullandığı serviste yolculuk yapan 20 personelimizin de tedbir amaçlı testlerinin yapılması gerektiği bildirilmiştir. Bu durum üzerine hizmet binamıza gelinerek bu 20 personelimize test yapılmış, yapılan test sonucunda şoför olarak görev yapan 2 şirket personeli ve 2 kurum personelinde daha test sonucu pozitif çıkmıştır. Bununla birlikte test yapılan diğer kurum çalışanlarının sonuçları ise negatif çıkmıştır. Test sonucu pozitif çıkan 4 kişi yine İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerince denetim ve kontrol altına alınarak gerekli işlemler başlatılmıştır"

Koronavirüs testi yaptırdıktan sonra sonuçları negatif çıkan personele de söz konusu tedbirler hakkında eğitim verildiğini vurgulayan Ayşe Ak, açıklamasında "Kurumdaki diğer personeller için İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerince hizmet binamızda gerekli açıklamalar yapılmış olup, çalışanların bireysel izolasyonlarını sağlaması, hijyen kurallarına dikkat etmesi, sosyal mesafelerini koruması gibi konularında bilgi verilmiştir. Bugün saat 18:00 civarında çeşitli basın organlarında yapılan ve 'Kayseri İŞKUR binası 40 personel ile karantinaya alındı' başlıklı haber gerçeği yansıtmamaktadır. Gerekli idari tedbirler alınmak suretiyle İl Müdürlüğümüzde çalışmalar devam etmekte olup, kurumumuzun tüm iş ve işlemleri www.iskur.gov.tr internet adresimiz, alo 170 çağrı merkezimiz ve e-devlet üzerinden yürütülebilmektedir. Vatandaşlarımızın hem kendi sağlıkları, hem de toplum sağlığını tehlikeye atmamaları açısından bu kanalları kullanmaları büyük önem taşımaktadır" ifadelerine yer verdi.