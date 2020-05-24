Kayseri Talas'ta 4 eve karantina uygulaması

Kayseri'nin Talas ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında toplam 26 kişinin oturduğu 4 eve karantina uygulaması getirildi.

Kayseri Talas'ta 4 eve karantina uygulaması
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Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Kamber köyünde 1 vatandaş, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede yapılan tetkikler sonucu koronavirüs olduğu tespit edilen vatandaş hastanede tedavi altına alınırken, İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri köyde hemen bir çalışma başlattı.

Sağlık ekipleri başlattıkları çalışmalar sonrasında koronavirüs hastası vatandaş ile temasta bulundukları kişiler tespit edildi. Koronavirüs şüphesi bulunan 4 müstakil evi karantina altına alınırke evlerde toplam 26 kişinin yaşadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri, 4 evin çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken evlere giriş ve çıkışlar çekilen şerit yardımıyla engellendi. Müstakil evlerde yaşayanların 14 gün karantina altında tutulacağı bildirildi.


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