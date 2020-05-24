Sağlık ekipleri başlattıkları çalışmalar sonrasında koronavirüs hastası vatandaş ile temasta bulundukları kişiler tespit edildi. Koronavirüs şüphesi bulunan 4 müstakil evi karantina altına alınırke evlerde toplam 26 kişinin yaşadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri, 4 evin çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken evlere giriş ve çıkışlar çekilen şerit yardımıyla engellendi. Müstakil evlerde yaşayanların 14 gün karantina altında tutulacağı bildirildi.
Kayseri Talas'ta 4 eve karantina uygulaması
Kayseri'nin Talas ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında toplam 26 kişinin oturduğu 4 eve karantina uygulaması getirildi.
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