Kayseri ve Kahramanmaraş'ta uyarılar dinlenmedi vaka sayısı tavan yaptı

Kahramanmaraş Afşin ilçesinde iki aile arasında koronavirüse rağmen düzenlenen nişan töreni virüse davetiye çıkardı. Nişana katılan vatandaşlardan 5’i rahatsızlanarak gittikleri hastanede koronavirüs olduklarını öğrendi. Yaşanan hadiseden kısa süre sonra bin 600 kişinin yaşadığı belirtilen mahalle 8 Mayıs tarihinden bu yana karantina altında.

Jandarma ekipleri mahallenin giriş ve çıkışlarını kapattı ve koronavirüs testi pozitif çıkan 5 kişi ile görüşme yapılarak nişana katılan kişiler ve kimlerle temas ettikleri öğrenildi.

Vaka sayısı 81’e yükseldi

Yapılan taramaların akabinde coronavirüs testi pozitif çıkan kişi sayısı 17 oldu. Testi pozitif çıkan kişilerin kimlerle temas ettiğinin belirlenebilmesi için kişiler birer birer ziyaret edildi. Yapılan testlerde coronavirüse yakalanan kişi sayısı 30 oldu.

Filyasyon ekipleri tarafından yürütülen incelemeler sonucunda koronavirüs vaka sayısı bugün itibariyle 81 oldu.

Kayseri’de 30 ev karantinaya alındı

Kayseri Kocasinan İlçesi’nde taziyeye giden Hatice A.’nın koronavirüs testi pozitif çıktı ve taziyeye katılan bazı kadınların test sonuçlarının da pozitif çıktığı belirlendi. 4 bin 500 nüfuslu ilçede koronavirüse rastlanan 30 ev karantina altına alındı.

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2020, 23:33