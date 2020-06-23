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Kayseri'deki çocuk cinayetiyle ilgili dehşet gelişme! Anne tutuklanarak cezaevine gönderildi

Kayseri Pınarbaşı İlçesi'nde yaşanan çocuk cinayetiyle ilgili dehşet gelişme yaşandı. Oğlunun öldürüldüğünü saklayan anne tutuklanarak cezaevine gönderildi.

23 Haziran 2020 Salı 17:10
Kayseri'deki çocuk cinayetiyle ilgili dehşet gelişme! Anne tutuklanarak cezaevine gönderildi
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Kayseri Pınarbaşı İlçesi’nde Emel Öner’in 3 yaşındaki oğlu Alperen’i döverek öldürüp ve akabinde cesedini de mezarlığa gömdüğü belirlenen Harun Sezer’in evli ve çocuk sahibi olduğu tespit edildi. Oğlunu ve sevgilisinin öldürdüğünü sakladığı tespit edilen anne gece yarısı adliye tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, polis firari Harun Sezer’i bulabilmek için geniş kapsamlı çalışma başlattı.


Ne oldu?

15 Haziran’da Güney Sokak’ta yaşanan olayda iddialara göre Harun Sezer, 1.5 yıldır beraber yaşadığı belirlenen Emel Öner’in ilk evliliğinden doğan Alperen Ekinci’yi yumruk ve tekmelerle öldürdü. Sezer, aldığı darbeler nedeniyle hayatını kaybeden küçük çocuğu evin 100 metre uzaklığındaki mezarlığa gömdü.

Akabinde 6 gün sonra yaşanan olayı akrabalarına anlatıp kaçan Harun Sezer’in yakalanabilmesi için çalışma başlatılırken, polis Emel Öner’i gözaltına aldı.


Son Güncelleme: 23.06.2020 17:10
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