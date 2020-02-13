Kaza yapan Pegasus uçağında görevli 4 kabin memuru ifadelerinde şikayetçi olmadı

5 Şubat günü Pegasusu Havayolları'na ait yolcu uçağının İstanbul Sabiha Gökçen havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkarak kaza yapması sonucu 3 yolcu hayatını kaybetmişti. Yaşanan uçak kazası sonrasında ise Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlatmış ve başlatılan soruşturma kapsamında uçakta bulunanların ifadelerine başvurulmuştu.

Son olarak yolcu uçağında görevli olan Pegasus Havayolu şirketi personellerinden 4nun ifadelerine başvuruldu. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Yenişehir Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından ifadeye çağırılan kabin memurları uçağın iniş sırasında pistten çıktığını ve bu yüzden kazanın meydana geldiğini ve olayın kaza olması sebebiyle de bir şikayetleri olmadığını söyledikleri bildirildi.

Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında 8 Türk ile 5 yabancı yolcunun daha ifadelerine başvurulacağı ve "mağdur-müşteki" sıfatıyla ifadesine başvurulan diğer yolculardan bir kısmının kazadan dolayı şirketten şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

Diğer taraftan kara kutunun ABD'den gelen Boeing yetkililerinin Almanya'ya götürdükleri ve kara kutunun orada inceleneceği belirtilirken inceleme tamamlandıktan sonra hazırlanacak olan ön raporun bir ay içinde soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaşması beklenildiği kaydedildi.