Kaza yapan Pegasus uçağında görevli 4 kabin memuru ifadelerinde şikayetçi olmadı

5 Şubat günü Pegasusu Havayolları'na ait yolcu uçağının İstanbul Sabiha Gökçen havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkarak kaza yapması sonucu 3 yolcu hayatını kaybetmişti. Yaşanan uçak kazası sonrasında ise Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlatmış ve başlatılan soruşturma kapsamında uçakta bulunanların ifadelerine başvurulmuştu.
Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında 8 Türk ile 5 yabancı yolcunun daha ifadelerine başvurulacağı ve "mağdur-müşteki" sıfatıyla ifadesine başvurulan diğer yolculardan bir kısmının kazadan dolayı şirketten şikayetçi olmadıkları öğrenildi.
Diğer taraftan kara kutunun ABD'den gelen Boeing yetkililerinin Almanya'ya götürdükleri ve kara kutunun orada inceleneceği belirtilirken inceleme tamamlandıktan sonra hazırlanacak olan ön raporun bir ay içinde soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaşması beklenildiği kaydedildi.