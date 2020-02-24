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Kaza yapan Pegasus uçağının kaptan pilotu tutuklanarak ceza evine gönderildi

Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkarak kaza yapan ve 3 kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılarak adliyeye sevk edilen Pegasus uçağının kaptan pilotu M.A. tutuklanarak ceza evine gönderildi.

24 Şubat 2020 Pazartesi 21:40
Kaza yapan Pegasus uçağının kaptan pilotu tutuklanarak ceza evine gönderildi

Şubat günü pegasus Havayolalrına ait yolcu uçağının Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkarak kaza yapması sonucu 3 kişi hayatını kaybetmiş ve 180 kişi de yaralanmıştı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında hastanede sorguya alınan uçağın kaptan pilotu M.A. tedavisinin tamamlanmasının ardından  savcılığa sevk edilmişti.

"Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçlamasıyla hakkından başlatılan iddianame ile birlikte mahkemeye sevk edilen kaptan pilot M.A., sevk edildiği İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yaklaşık 1,5 saat sorguda kaldı. Tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen M.A.'nın tutuklanarak ceza evine gönderildiği bildirildi.


 

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PegasusUçak KazasıTutuklanmaKaptan Pilot
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