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Kaza yerine giden polis önce tutanak tuttu sonra yerleri süpürdü!

Adana'da iki aracın birbirine çarpması sonucu meydana gelen kaza sonrasında olay yerine giden polis önce tutanak tuttu , ardından yerleri süpürdü. Polisin bu görüntüleri ise sosyal medyada gündem oldu.

03 Mart 2020 Salı 13:10
Kaza yerine giden polis önce tutanak tuttu sonra yerleri süpürdü!

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, kaza ihbarı alan polis ekipleri bölgeye doğru intikal ettileri. İki aracın birbirine çarpması sonucu meydana gelen kazada olay yerine gelen trafik polisleri kazaya neden olan araçlar ile ilgili tutanak tuttular. 

Kaza yerine giden polis önce tutanak tuttu sonra yerleri süpürdü!

Kaza sonrası tutanak tutan bir polis memurunun yola saçılan parçaları süpürge ile süpürmesi de kameralara yansıdı. Meydana gelen hasarlı trafik kazasında otomobillerin yola savrulan parçalarını diğer araçlar zarar görmesin diye süpüren polis memurunun görüntüleri güvenlik kamerası tarafından kayda ve sosyal medyada gündem oldu.

Trafik polisinin hem araç hem de yayaların zarar görmemesi için dakikalarca yolu süpürmesi ile gösteridği bu duyarlı davranışı sosyal medyada en çok paylaşılan ve konuşulanlar arsına girdi.

Son Güncelleme: 03.03.2020 14:23
Anahtar Kelimeler:
Trafik KazasıAdanaPolisYüreğirYer Süpürme
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