Kazım Koyuncu'nun Aramızdan Ayrılışının 15'inci Yılı

Karadeniz müziğini büyük kitlelere ulaştıran ve sevdiren Kazım Koyuncu’nun ölümünün ardından tam 15 yıl geçti. 33 yaşında Çenobil felaketi yüzünden kanser olan ve hayatını kaybeden Kazım Koyuncu, hem müziği hem karakteri ile sevilen bir sanatçıydı. Ölümünün 15.yılında da sevenleri tarafından anıldı.

Kazım Koyuncu Kimdir?

10 Mayıs 1972 yılında doğmuştur. Ancak bu tarihin resmi bir tarih olduğu ve gerçek doğum gününün 7 Kasım 1971 olduğu açıklanmıştır. Artvin’in Hopa ilçesinde yer alan Yeşilköy’de doğan Kazım Koyuncu, altı çocuklu bir ailenin beşinci çocuğudur.

Kazım Koyuncu türkülerle büyümüştür. Ortaokul yıllarında babası ona mandolin almış ve müziğe o zaman başlamıştır. Futbolla ilgilenen Kazım Koyuncu Trabzonspor taraftarıydı. 1989 yılında üniversite okumak için İstanbul’a gitmiştir. İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’ne kaydolmuştur. Müzik hayatına yoğunlaşan Kazım Koyuncu, 1992 yılında ‘’Dinmeyen’’ isimli bir müzik grubu kurmuştur.

Profesyonelliğe adım atan Kazım Koyuncu tiyatro oyunlarında da müzik yapmaya başlamıştır. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü bırakmıştır. Müziği tercih etmiş ve sevdiği işi yapmaya başlamıştır. Karadeniz müziği ile rock müziğini harmanlamış ve yeni bir tarz ortaya çıkarmıştır. Dinmeyen grubunun yanında Zuğaşi Berepe isimli bir grubu daha vardır ve ilk albümünü bu grupla çıkarmıştır. Grubun ilk albümü Va Mişkunan’ı (Bilmiyoruz) 1995’te yayınlanmıştır. Dinmeyen grubu ile birlikte 1996 yılında Sisler Duvarı albümünü çıkarmış ardından 1999 yılında Zuğaşi Berepe grubu ile İgzas isimli albümünü çıkarmıştır.

İkinci albümden sonra Zuğaşi Berepe grubu dağılmıştır. 2001 yılında tek başına olduğu Viya isimli albümü çıkarmıştır. Kazım Koyuncu’nun tanınmasını sağlayan olay 2002 yılında gerçekleşmiştir. Gülbeyaz adlı dizinin müziklerini yapmış ve büyük beğeni kazanmıştır. 2004 yılında ikinci kez tek olduğu albümü ‘’Hayde’’yi çıkarmıştır. 2004 yılı Aralık ayında kanser teşhisi konmuştur. Doktorlar yorulmaması gerektiğini belirtmiştir ancak Kazım Koyuncu konserler vermeye devam etmiştir. Son kez sahneye 4 Şubat 2005 yılında Taksim’de yer alan Yeni Melek Gösteri Merkezi’nde çıkan Kazım Koyuncu 33 yaşında hayata veda etmiştir.