Kenan Sofuoğlu'ndan muhteşem gösteri! 19 Mayıs'ta Türkiye’yi tanıtacak

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, 19 Mayıs'a özel bir gösteri hazırladı. Türk Telekom sponsorluğunda hazırlanan gösteride Sofuoğlu milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu eşliğinde "Türk Telekom 19 Mayıs Atatürk Rallisi" adı altında Türkiye’nin tanıtımını yapacak.

Kenan Sofuoğlu'ndan muhteşem gösteri! 19 Mayıs'ta Türkiye’yi tanıtacak
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Türk Telekom'un ana sponsorluğunda muhteşem bir gösteri hazırlandı. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı olan ve aynı zamanda AKP Sakarya Milletvekili görevinde de bulunan Kenan Sofuoğlu, "Türk Telekom 19 Mayıs Atatürk Rallisi" adı altında düzenlenen gösteriyi 19 Mayıs günü sergiyecek. 

Kenan Sofuoğlu'ndan muhteşem gösteri! 19 Mayıs'ta Türkiye’yi tanıtacak

Dolmabahçe Sarayı önünde başlayacak Türkiye'yi tanıtım Sofuoğlu'na, Dünya şampiyonalarına katılarak ülkemizi başarıyla temsil eden milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu eşlik edecek. İki mill sporcu, tanıtım kapsamında İstanbul'un tarihi yerleri Karaköy, Sirkeci Garı, Sultanahmet Meydanı, Topkapı Sarayı, Yedikule, Topkapı ve Balat'tan geçip, Taksim Meydanı'nda özel tur düzenleyecekler. Yapılacak organizasyon ile ilgili bir açıklama yapan Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, böyle bir organizasyona sponsor olmaktan büyük bir mutluluk duyduklarınısöyleyerek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine olan bağlılığımız ve toplumsal sorumluluk yaklaşımımızla ülkemize katma değer sağlayan projelerin her zaman yanındayız" diye konuştu.

Kenan Sofuoğlu'ndan muhteşem gösteri! 19 Mayıs'ta Türkiye’yi tanıtacak

Türk Telekom sponsorluğunda düzenlenen "19 Mayıs Atatürk Rallisi"nin 'start'ını İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar Dolmabahçe sarayının önünden verecek.


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