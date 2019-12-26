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Kendini Mesih ilan eden Hasan Mezarcı Noel’de doğum gününü kutladı!

Düzce’nin Aydınpınar bölgesinde yaşayan ve bir dönem kendini Mesih ilan eden Hasan Mezarcı yine gündeme geldi. Hasan Mezarcı bu defa Noel’de doğum gününü kutladı! Doğum günü kutlama görüntüleri sosyal medyaya bomba gibi düştü…

26 Aralık 2019 Perşembe 23:05
Kendini Mesih ilan eden Hasan Mezarcı Noel’de doğum gününü kutladı!

Düzce’nin Aydınpınar köyünde yaşayan ve kendini Mesih olarak ilan eden Hasan Mezarcı bu Noel’i doğum günü olarak kutladı. Mezarcı’nın Noel’i doğum günü olarak kutladığı görüntüler sosyal medya üzerinde çokça izlendi.

Kendini Mesih olarak ilan eden Hasan Mezarcı köydeki yakınları ve kendisine inanan arkadaşları ile pasta kesti. Yakınları doğum gününü kutlarken “İyi ki doğdun Mesih” diyerek doğum günü şarkısı söylediler. Hasan Mezarcı kendisine doğum günü şarkısı söylenirken alkış tutarak onlara katıldı. Kendini Mesih ilan eden Hasan Mezarcı’nın mutluluğu ise yüzünden okunuyordu. Onun doğum gününü kutlayan yakınları da en az Mezarcı kadar mutlu görünüyorlardı.

İşte Hasan Mezarcı’nın Noel’i doğum günü olarak kutladığı o görüntüler…

Son Güncelleme: 26.12.2019 23:05
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