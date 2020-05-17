Kıbrıs'ın Tepebaşı bölgesindeki yangın ODTÜ kampüsüne sıçradı, Türkiye destek gönderdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tepebaşı bölgesinde henüz belirlenemeyn bir nedenden dolayı çıkan yangın bölgedeki tüm ekipleri harekete geçirdi. Alevler rüzgarın etkisiyle çevreye yayılmaya devam ederken, itfaiye ekipleri yangını söndürmekte güçlük çekiyor. Ekipler Tepebaşı-Çamlıbel anayolunu yangın nedeniyle trafiğe kapatırken yangın söndürme çalışmalarına katılacak araçlar haricinde bu güzergahın geçici bir süre kullanılamayacağını açıkladı.

Öğle saatlerinde başlayan yangında binlerce hektar ormanlık alan küle döndüğü bildirildi. Alevler Orta Doğu Teknik Üniversitesi () Kuzey Kıbrıs Kalkanlı Kampüsü'nede sıçradığı belirtilirken, okulda bulunan öğrencilerin tahliye edildiği ve bölgedeki itfaiyeciler yangına müdahale ettiği bildirildi. Ayrıca, KKTC'nin yardım talebi üzerine Güney Kıbrıs Rum Yönetimi de bölgeye yangın söndürme uçağı sevk etti.

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, yangının son durumu hakkında bir açıklam yaparken çıkan yangının çok geniş alana yayıldığını belirterek yangın söndürme çalışmalarına destek için Türkiye'den 2 helikopterin yola çıktığını kaydetti. Yangının çıkış nedeninin yüksek hava sıcaklıkları olabileceğini tahmin ettiklerini ve bölgede 3 farklı noktada yangının devam ettiğini söyledi.

Yangın bölgesine giden KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kuzey Kıbrıs’ın en güzel orman alanlarından olan bölgede çıkan yangından büyük üzüntü duyduğunu açıkladı. Bölgede yaklaşık 8 ay önce fidan diktiklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Akıncı, tüm gayret ve imkanlarla yangının söndürülmeye çalışıldığını söylerken bir açıklamada Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'dan geldi. Özersay, açıklamasında, Tepebaşı bölgesinde çıkan yangının rüzgarın etkisiyle hızla büyüdüğünü ve denize doğru ilerlediğini belirtirken bölgede koordinasyonu sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.