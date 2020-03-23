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Kılıçdaroğlu:"Sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş ödenmeli"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dan koronavirüse karşı önlem paketinde olması gerekenleri sıraladı. Maddeler arasında KHK'lıların göreve iadesi ve sağlık çalışanlarına her ay çift maaş ödemesi var.

23 Mart 2020 Pazartesi 13:47
Kılıçdaroğlu:"Sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş ödenmeli"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan koronavirüse karşı partisinin hazırladığı önlem planını madde madde sıraladı ,

İşte CHP grubunun paketindeki maddeler ;

13 MADDELİK ÖNERİ PAKETİ

1- 5 Şubat 2009 yılından beri toplanmayan Ekonomik konsey toplanmalı. Konsey toplantısına ilgili tüm taraflar davet edilmeli. Hiç kimse, hiçbir kurum dışlanmamalı.

2- Sağlık personelinin konaklama ihtiyacı giderilmeli.

3- Sağlık kurumlarında eleman açığı giderilmeli, KHK ile ihraç edilen ve hakkında hüküm bulunmayanlar görevine iade edilmeli.

4- Askeri hastaneler yeniden açılmalı.

5- Merkezi yönetim ile belediyelerin eşgüdüm içinde çalışılmalarına gayret edilmeli.

  •  Hazine ve Maliye Bakanlığı ile İller Bankası'nın ödemeleri sağlanmalı. Belediyelerin borçlanma limitleri artırılmalı.
  •  Ödenmeyen borçlar nedeniyle elektrik, su, doğalgaz kesilmemeli.

6- Geçici olarak kapatılan işyerlerinde a. Kira harcamaları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanmalı,b. Çalışanların ücretleri işsizlik sigortasından karşılanmalı, c. İşçilerin kredi kartı ve bank kredileri 3 ay boyunca faizsiz ertelenmeli.

7- Çiftçilerin borçları yapılandırılarak 1 yıl ertelenmeli.

8- Ücretli öğretmenler ile halk eğitimde görev yapan kursiyer öğretmenler ücret alamaz duruma düşmüşlerdir. Bu öğretmenler için yasal düzenleme yapılmalı.

9- Küçük ve orta boy işletmelerin kredi kullanımı için sicil affı çıkarılmalı.

10- Turizm, eğlence, konaklama gibi sektörlerin banka kredileri yeniden yapılandırılmalı.

11- Bu süreçte yoksullar, işsizler sağlıklarıyla uğraşırken, faturalarını düşünmemeleri için aile yardımı sigortası çıkarılmalı, 2 bin liralık gelir güvencesi sağlanmalı.

12- Sağlık personeline her ay iki maaş ödeme yapılmalı. Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasası çıkarılmalı.

13- Kamu ve özel işbirliği ile yapılan taşınmazların ödemeleri 1 yıl süre ile ertelenmeli ve garantiler TL'ye çevrilmeli.

Son Güncelleme: 23.03.2020 13:54
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Korona VirüsCHP Lideri Kemal KılıçdaroğluChp Grubu önlem Paketi
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