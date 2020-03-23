Kılıçdaroğlu:"Sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş ödenmeli"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan koronavirüse karşı partisinin hazırladığı önlem planını madde madde sıraladı ,
İşte CHP grubunun paketindeki maddeler ;
13 MADDELİK ÖNERİ PAKETİ
1- 5 Şubat 2009 yılından beri toplanmayan Ekonomik konsey toplanmalı. Konsey toplantısına ilgili tüm taraflar davet edilmeli. Hiç kimse, hiçbir kurum dışlanmamalı.
2- Sağlık personelinin konaklama ihtiyacı giderilmeli.
3- Sağlık kurumlarında eleman açığı giderilmeli, KHK ile ihraç edilen ve hakkında hüküm bulunmayanlar görevine iade edilmeli.
4- Askeri hastaneler yeniden açılmalı.
- Hazine ve Maliye Bakanlığı ile İller Bankası'nın ödemeleri sağlanmalı. Belediyelerin borçlanma limitleri artırılmalı.
- Ödenmeyen borçlar nedeniyle elektrik, su, doğalgaz kesilmemeli.
6- Geçici olarak kapatılan işyerlerinde a. Kira harcamaları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanmalı,b. Çalışanların ücretleri işsizlik sigortasından karşılanmalı, c. İşçilerin kredi kartı ve bank kredileri 3 ay boyunca faizsiz ertelenmeli.
7- Çiftçilerin borçları yapılandırılarak 1 yıl ertelenmeli.
8- Ücretli öğretmenler ile halk eğitimde görev yapan kursiyer öğretmenler ücret alamaz duruma düşmüşlerdir. Bu öğretmenler için yasal düzenleme yapılmalı.
9- Küçük ve orta boy işletmelerin kredi kullanımı için sicil affı çıkarılmalı.
10- Turizm, eğlence, konaklama gibi sektörlerin banka kredileri yeniden yapılandırılmalı.
11- Bu süreçte yoksullar, işsizler sağlıklarıyla uğraşırken, faturalarını düşünmemeleri için aile yardımı sigortası çıkarılmalı, 2 bin liralık gelir güvencesi sağlanmalı.
12- Sağlık personeline her ay iki maaş ödeme yapılmalı. Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasası çıkarılmalı.
13- Kamu ve özel işbirliği ile yapılan taşınmazların ödemeleri 1 yıl süre ile ertelenmeli ve garantiler TL'ye çevrilmeli.