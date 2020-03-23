Kılıçdaroğlu:"Sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş ödenmeli"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan koronavirüse karşı partisinin hazırladığı önlem planını madde madde sıraladı ,

İşte CHP grubunun paketindeki maddeler ;

13 MADDELİK ÖNERİ PAKETİ



1- 5 Şubat 2009 yılından beri toplanmayan Ekonomik konsey toplanmalı. Konsey toplantısına ilgili tüm taraflar davet edilmeli. Hiç kimse, hiçbir kurum dışlanmamalı.

2- Sağlık personelinin konaklama ihtiyacı giderilmeli.

3- Sağlık kurumlarında eleman açığı giderilmeli, KHK ile ihraç edilen ve hakkında hüküm bulunmayanlar görevine iade edilmeli.

4- Askeri hastaneler yeniden açılmalı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile İller Bankası'nın ödemeleri sağlanmalı. Belediyelerin borçlanma limitleri artırılmalı.

Ödenmeyen borçlar nedeniyle elektrik, su, doğalgaz kesilmemeli.

5- Merkezi yönetim ile belediyelerin eşgüdüm içinde çalışılmalarına gayret edilmeli.

6- Geçici olarak kapatılan işyerlerinde a. Kira harcamaları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanmalı,b. Çalışanların ücretleri işsizlik sigortasından karşılanmalı, c. İşçilerin kredi kartı ve bank kredileri 3 ay boyunca faizsiz ertelenmeli.

7- Çiftçilerin borçları yapılandırılarak 1 yıl ertelenmeli.

8- Ücretli öğretmenler ile halk eğitimde görev yapan kursiyer öğretmenler ücret alamaz duruma düşmüşlerdir. Bu öğretmenler için yasal düzenleme yapılmalı.

9- Küçük ve orta boy işletmelerin kredi kullanımı için sicil affı çıkarılmalı.

10- Turizm, eğlence, konaklama gibi sektörlerin banka kredileri yeniden yapılandırılmalı.

11- Bu süreçte yoksullar, işsizler sağlıklarıyla uğraşırken, faturalarını düşünmemeleri için aile yardımı sigortası çıkarılmalı, 2 bin liralık gelir güvencesi sağlanmalı.

12- Sağlık personeline her ay iki maaş ödeme yapılmalı. Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasası çıkarılmalı.

13- Kamu ve özel işbirliği ile yapılan taşınmazların ödemeleri 1 yıl süre ile ertelenmeli ve garantiler TL'ye çevrilmeli.