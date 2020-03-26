Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirlendi; Yöre halkı önlem telaşında

Bilim Kurulu ve Diyanet İşleri Başkanlığı ortak kararı ile İstanbul’da Kilyos ve Beykoz’da defin yerleri belirlendi. Koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybedenler ise belirlenen yerlere defnedilmeye başlandı.

Beykoz’daki Baklaca Mezarlığı’na da definler yapılmasının ardından mezarlığın yerleşim yerlerine yakın olan Çavuşbaşı Baklacı mahallesi sakinleri yetkililere bölgede önlem alınması gerektiği ile ilgili talepte bulundular.

Mahallede sakinlerinden Abdurrahman Öz, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası için defin yeri olarak Çavuşbaşı belirlenmiş. Çevreye baktığınızda burası bir yerleşim alanı. Ben burada yaşayan bir vatandaşım. Burada okullar var. Bu okullarda çocuklar eğitim görüyor. Burası bir cadde. Caddenin hemen altı mezarlık. Bu sakıncalıysa bu kadar yerleşim alanı içine defin niçin yapılıyor? Niye rahatsızız? Bir tehlike olmasa bu insanların da aile mezarlıkları vardır. Demek ki bir sakınca ve problem var" diye konuştu.

diğer taraftan Baklacı mahallesi sakinleri ise koronavirüsünden ölen vatandaşalrın defnedildiği mezarlığın önünde toplanarak duruma tepki gösterdileri. Bunun üzerine bölgeye gelen çevik kuvvet ekipleri sevk edildi ve vatandaşlar mezarlığın önünden uzaklaştırdı. Çevik kuvvet ekipleri Baklacı Mezarlığı girişinde beklemeye başladı.