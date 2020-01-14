İstanbul 10°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
120864
ALTIN
292.234
DOLAR
5.8893
STERLİN
7.6532
EURO
6.5498

Kilyos'tan acı haber! Kaybolan balıkçılardan birinin cesedine ulaşıldı

Kilyos açıklarında 4 gün önce tankerin çarpması sonucu devrilen balıkçı teknesinden düşerek kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

14 Ocak 2020 Salı 15:09
Kilyos'tan acı haber! Kaybolan balıkçılardan birinin cesedine ulaşıldı

İstanbul Kilyos açıklarında 10 Ocak tarihinde bir tankerin çarpması sonucu balıkçı teknesi alabora olmuş ve içerisinde bulunan 3 balıkçı denize düşerek kaybolmuşlardı.

Arama kurtarma ekiplerinin seferber olduğu çalışmalarda balıkçılardan birinin cesedi Cumartesi günü bulunjuş diğer 2 balıkçı için de arama çalışmaları hızlandırılmıştı.

İstanbul Valiliği bir açıklama yaparak kayıp 2 balıkçıdan birinin cesedine de bugün ulaşıldığını duyurdu. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada ise şöyle denildi:

"Bugün yapılan çalışmalarda 1 balıkçıya daha ulaşıldı. Kayıp Balıkçılardan İ. D.’nin naaşı çıkarıldı. Balıkçımıza Allahtan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kayıp 1 balıkçımız için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan 2 bot, 1 dalış timi ve 1 helikopter, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan TCG Alemdar Gemisi ile arama kurtarma faaliyetleri icra ediliyor."


 

Son Güncelleme: 14.01.2020 15:59
Anahtar Kelimeler:
Istanbul ValiliğiKilyosKayıp Balıkçılar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Manisa'da ayrılmak isteyen sevgilisini bıçaklayarak öldürdü
Manisa'da ayrılmak isteyen sevgilisini bıçaklayarak öldürdü
Diyanet, TOKİ'nin konutlarında uygulanan faiz hakkında açıklama yaptı; Caizdir!
Diyanet, TOKİ'nin konutlarında uygulanan faiz hakkında açıklama yaptı; Caizdir!
Tarsus Devlet Hastanesi'nde patlama! Yaralanan 5 kişiden 2'si ağır
Tarsus Devlet Hastanesi'nde patlama! Yaralanan 5 kişiden 2'si ağır
Niğde'de mangal gece yarısı facia yarattı! Ölü ve yaralılar var
Niğde'de mangal gece yarısı facia yarattı! Ölü ve yaralılar var
Tunceli'de günlerdir aranan Gülistan ile ilgili son gelişme; İntihar mektubu bulundu
Tunceli'de günlerdir aranan Gülistan ile ilgili son gelişme; İntihar mektubu bulundu
Aşk-ı Memnu’nun Hilmi Bey'i Recep Aktuğ'dan acı haber
Aşk-ı Memnu’nun Hilmi Bey'i Recep Aktuğ'dan acı haber

Popüler Haberler

Instagram’da ürün satışı için neler yapılmalı? Ürün satışını kolaylaştıracak öneriler
Ödenmemiş faturadan kesilen elektrik nasıl tekrar açılır? Elektrik kesme açtırma ücreti faturaya ne kadar yansır?
Kara Kuvvetleri okuluna nasıl girilir? 2020 Kara Kuvvetleri okulu başvuru şartları
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 14 Ocak yayınlanacak mı? EDHO bu hafta var mı? Yeni bölüm ne zaman?
Taşerondan kadroya geçiş yapan işçilerin tediye 2020 ödeme tarihleri belli oldu mu? 2020 ilave tediyeler ne zaman ödenecek?
Doya Doya Moda yeni yarışmacı Selin Küçük kimdir? Selin Küçük hakkında bilgiler
Yol Arkadaşım 2 TV'de ilk kez 15 Ocak Çarşamba StarTV'de
Çukur yeni bölümden ilk sahne yayınlandı! Yamaç ve Selim yüzleşmesi!
Ziraat Bankasından 2020 yılı düşük faizli konut kredisi kampanyası şartları ve faiz oranları
Survivor 2020 yayın tarihi belli oldu mu? Survivor yeni sezon ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı'dan beklenen tarih açıklaması
13 Ocak Pazartesi: Evlenme hayali ile 40 bin lirasını kaptırdı! Evlilik mağdurları Müge Anlı'da!
MEB 2020 sınavları tarihleri belli oldu
Gel Dese Aşk konusu ve oyuncuları kimlerdir? Gel Dese Aşk ne zaman başlayacak?
Günlük burç yorumları 14 Ocak 2020 Salı - Burç yorumunuza göre sizi bugün neler bekliyor?
Saç dökülmesi için siyah sarımsaklı şampuan
13 Ocak Pazartesi: Gelinim Mutfakta puan durumu! 13 Ocak Pazartesi Gelin Mutfakta kim kazandı?
13 Ocak Pazartesi: Müge Anlı'nın programını hüzün sardı! Sevdiğine kavuşmak için çıktığı yolda ölü bulundu!
O Ses Türkiye Bloklama özelliği nedir? O Ses Türkiye yeni özellik blok nedir?
En avantajlı kredi kartı hangi bankanın? Aidatsız kredi kartı veren bankalar
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayınlanacak mı? Edho var mı, yok mu? Edho yeni bölüm ne zaman?
Çukur Vartolu kendini mi vuracak? Erkan Kolçak Köstendil çukurdan ayrılacak mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.