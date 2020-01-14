Kilyos'tan acı haber! Kaybolan balıkçılardan birinin cesedine ulaşıldı

İstanbul Kilyos açıklarında 10 Ocak tarihinde bir tankerin çarpması sonucu balıkçı teknesi alabora olmuş ve içerisinde bulunan 3 balıkçı denize düşerek kaybolmuşlardı.
Arama kurtarma ekiplerinin seferber olduğu çalışmalarda balıkçılardan birinin cesedi Cumartesi günü bulunjuş diğer 2 balıkçı için de arama çalışmaları hızlandırılmıştı.
"Bugün yapılan çalışmalarda 1 balıkçıya daha ulaşıldı. Kayıp Balıkçılardan İ. D.’nin naaşı çıkarıldı. Balıkçımıza Allahtan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kayıp 1 balıkçımız için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan 2 bot, 1 dalış timi ve 1 helikopter, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan TCG Alemdar Gemisi ile arama kurtarma faaliyetleri icra ediliyor."