Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan soru merak ediliyor!

ATV ekranlarının sevilen yarışma programlarından bir tanesi olan Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan bir soru merak edilmeye başlandı. Çanakkale Boğazı ve Osmanlı Devleti konulu sorunun doğru yanıtı pek çok kişi tarafından araştırılıyor.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan son soru araştırılıyor. Hangisi Çanakkale Boğazı'na Osmanlı Devleti zamanında verilen adlardan biridir?

A) Ege Boğazı

B) Akdeniz Boğazı

C) Marmara Boğazı

D) Karadeniz Boğazı

Doğru cevapsa B seçeneği yani Akdeniz Boğazıdır.

Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2020, 22:29