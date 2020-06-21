Kim Milyoner Olmak İster'de cevabı çok merak edilen bir soru soruldu. Memleketeyn nedir? İşte kelime anlamı...

Kenan İmirzalıoğlu tarafından sunulan ve milyonlarca kişi tarafından izlenen başarılı yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 20 Haziran Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde yarışan bir yarışmacıya ilginç bir soru soruldu. Soruda Osmanlı Devleti'nde memleketeyn olarak adlandırılan bölgeleri soruldu. İzleyiciler yarışmada sorulan Osmanlı Devleti'nde memleketeyn olarak adlandırılan bölgeleri merak ediyor.

Sorunun değeri 60 bin TL idi. 60 bin TL değerindeki soruda şu şıklar yer aldı:

Eflak ve Boğdan

Mısır ve Hicaz

Bosna ve Anavutluk

Tunus ve Cezayir

Sorunun doğru cevabı ise Eflak ve Boğdan'dı. Yarışmacı soruya Mısır ve Hicaz cevabını verince yarışmadan elenmiş oldu.

Memleketeyn kelimesi kelime anlamı olarak iki memleket anlamına gelmektedir. Osmanlı'da Eflak ve Boğdan için kullanılan bir ifadedir.

