Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan memleketeyn nedir? İşte cevabı...

Kenan İmirzalıoğlu tarafından sunulan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 20 Haziran Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde ilginç bir soru soruldu. Soruda Osmanlı Devleti'nde memleketeyn olarak adlandırılan bölgeleri soruldu. Vatandaşlarımız yarışmada sorulan Osmanlı Devleti'nde memleketeyn olarak adlandırılan bölgeleri merak ediyor.

Eflak ve Boğdan

Mısır ve Hicaz

Bosna ve Anavutluk

Tunus ve Cezayir

60 bin TL değerindeki soruda şu şıklar yer aldı:

Sorunun doğru cevabı ise Eflak ve Boğdan'dı. Yarışmacı soruya Mısır ve Hicaz cevabını verince yarışmadan elenmiş oldu.

Memleketeyn kelimesi kelime anlamı olarak iki memleket anlamına gelmektedir. Osmanlı'da Eflak ve Boğdan için kullanılan bir ifadedir. 1821 yılında yaşanan Yunan isyanı sonrasında tüm Yunanlılar devlet kademelerinden uzaklaştırıldı. Bundan dolayı bu süreçte memleketeyn toprakları Feneryotlar tarafından yönetildi. Feneryotlar, Fenerli Rum beyleridir.