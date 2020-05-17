Kim Milyoner Olmak İster'e katılan görme engelli yarışmacı Mustafa Keskin sosyal medyada gündem oldu

ATV’de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster’in son bölümünde yarışan görme engelli Mustafa Keskin ülke gündemine oturdu. Görme engelli olan Mustafa Keskin yarışmaya köpeği Tabs ile birlikte geldi. Mustafa Keskin yarışmada 125 bin TL’lik soruya kadar gelmeyi başardı. Mustafa Keskin ve köpeği Tabs sosyal medyada büyük gündem oldu.

Mustafa Keskin Kimdir?

Mustafa Keskin 1992 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir ve avukatlık yapmaktadır. Keskin 11 yaşından beri görme engellidir. Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Keskin İstanbul’da bir şirkette avukatlık yapmaktadır.

Mustafa Keskin, ATV’de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster’e köpeği Tabs ile birlikte katıldı ve 125 bin TL’ değerindeki soruya kadar gelmeyi başardı. Keskin 125 bin TL değerindeki soruya cevap vermeme kararı aldı ve 60 bin TL kazandı.

Mustafa Keskin yarışmadaki azmi ve köpeği Tabs özellikle sosyal medyada büyük gündem oluşturdu.

Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2020, 23:18