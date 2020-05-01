Kimler erken emekli olabilir? Erken emeklilik müjdesiyle kadınlar 6 yıl, erkek çalışanlar ise 2 yıl erken emekli olabilir!

Erken emeklilik çalışmalar devam ediyor. Son yapılan çalışmalarla birlikte kadınlar için erken emekliliğin 6 sene, erkekler için ise 2 sene olabileceği söyleniyor. Bu düzenlemeler hayata geçirilirse kadın 6, erkekler ise 2 sene erken emekli olma fırsatı bulacak. Erken emeklilik için hizmet borçlanması, doğum borçlanması, askerlik borçlanmasıyla eskiye yönelik eksik primlerin tamamlanması ve yaş koşulunun sağlanması gerekiyor.

Erken Emeklilik Şartları Nelerdir?

Erken emeklilik için ilk olarak prim gününe ve hizmet süresinin sağlanması gerekiyor. Prim ödemeleri eksik olan kişiler, askerlik ve doğum borçlanması yaparak eksik primlerini tamamlayabilecek. Bu sayede prim ödemesi için zaman kaybı yaşanmamış olacak.

Doğum borçlanması kadınlar için, askerlik borçlanması ise erkekler için çıkarılmış erken emeklilik hakkıdır. Kadınlar doğum öncesi yada sonrasını kapsayacak şekilde 2 seneye kadar eksik primleri için geçmişe dönük borçlanma oluşturarak erken emekli olabilmektedir. Erkekler ise askerlik sürelerini borçlanarak, sigorta başlangıçlarını öne çekebilir ve eksik prim ödemelerini tamamlayarak erken emekli olabilir.

Ayrıca hizmet borçlanması başlatarak da erken emekli olunabilmektedir. Hekimlerin fahri asistanlık süresi, devlet memurlarının aylık izin süreleri, yurt içi ve yurtdışında geçirilen doktora ve uzmanlık süreleri, kanuni olarak grevde geçen süreler, Avukatlık stajı için geçen süreler için geçmişe yönelik olarak borçlanılarak erken emekli olunabilmektedir.

3600 Prim Günü Üzerinden Emeklilik

4A, 4B ve 4C’ye bağlı olan kişiler, 09.09.1999 tarihinden önce sigorta başlangıcının bulunması esas alınarak, 3600 prim gün üzerinden emekli olabilmektedir. 3600 prim gününü tamamlayan kişilerden emeklilik şartı aranmamaktadır. Ayrıca 15 sene sigortalılık süresi şartının sağlanması gerekmektedir. Kadınlar 54, erkekler ise 56 yaşında 3600 prim gününü tamamlayan erken emekli olabilmektedir.

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