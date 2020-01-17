Kına gecelerinde görev alacak olan kınacı robotlar üretildi

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda bu yıl 18. düzenlenen '2020 Evlilik Hazırlıkları ve Düğün Ekipmanları' fuarında tüm sektör temsilcileri bir araya getirildi. Evlilik hazırlıkları yapanların büyük rağbet gösterdiği fuarda ise en büyük ilgiyi kına gecesi robotları gördü.

Fuar, yeni evlenecek olan çiftlere tüm ihtiyaçlarını bir arada sunmanın yanı sıra, değişen trendler konusunda da yol gösterirken değişen teknolojik imkanlarıda sunuyor.

'da Akın Robotics tarafından üretilen ve fuarda ziyaretçilerle buluşan kınacı robotlar fuarın öne çıkan ve en çok ilgi gören konseptlerinden birioldu. Robotlar, kına gecelerinde tepsi taşıma, kına türküsü söyleme üzerine programlanmışlar. Robotlar aynı zamanda dans ekibiyle beraber kına dansı da yapabiliyorlar.

Robotlara ilginin beklediğinden de yüksek olduğunu söyleyen organizasyon yetkilisi Erol Yıldırım, "Vatandaşlar sosyal medya paylaşımlarında farklılık oluşturmak istiyor. Robotlara özel yazılımlar yüklüyoruz, bu yazılımlar sayesinde robotlar soru cevap şeklinde konuşuyor veya türkü söylemesi gibi birçok görev üstleniyorlar. Robotların kına gecesindeki fiyatı 10 - 12 bin lira arasında değişiyor. Bu sene kına ve düğün sektörü olarak hareketli bir sezon bekliyoruz. Çok farklı konseptler 2020 yılında çiftleri bekliyor olacak" şeklinde konuştu.