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Kına gecelerinde görev alacak olan kınacı robotlar üretildi

Konya'da üretilen ve kına gecelerinde tepsi taşıma, kına türküsü söyleme gibi görevlerde bulundurulmak üzere robotlar üretildi. İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda sergilenen robotlara ilgi ise oldukça yüksekti.

17 Ocak 2020 Cuma 17:29
Kına gecelerinde görev alacak olan kınacı robotlar üretildi

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda bu yıl 18. düzenlenen '2020 Evlilik Hazırlıkları ve Düğün Ekipmanları' fuarında tüm sektör temsilcileri bir araya getirildi. Evlilik hazırlıkları yapanların büyük rağbet gösterdiği fuarda ise en büyük ilgiyi kına gecesi robotları gördü.

Kına gecelerinde görev alacak olan kınacı robotlar üretildi

Fuar, yeni evlenecek olan çiftlere tüm ihtiyaçlarını bir arada sunmanın yanı sıra, değişen trendler konusunda da yol gösterirken değişen teknolojik imkanlarıda sunuyor. 

Konya'da Akın Robotics tarafından üretilen ve fuarda ziyaretçilerle buluşan kınacı robotlar fuarın öne çıkan ve en çok ilgi gören konseptlerinden birioldu. Robotlar, kına gecelerinde tepsi taşıma, kına türküsü söyleme üzerine programlanmışlar. Robotlar aynı zamanda dans ekibiyle beraber kına dansı da yapabiliyorlar.

Kına gecelerinde görev alacak olan kınacı robotlar üretildi

Robotlara ilginin beklediğinden de yüksek olduğunu söyleyen organizasyon yetkilisi Erol Yıldırım, "Vatandaşlar sosyal medya paylaşımlarında farklılık oluşturmak istiyor. Robotlara özel yazılımlar yüklüyoruz, bu yazılımlar sayesinde robotlar soru cevap şeklinde konuşuyor veya türkü söylemesi gibi birçok görev üstleniyorlar. Robotların kına gecesindeki fiyatı 10 - 12 bin lira arasında değişiyor. Bu sene kına ve düğün sektörü olarak hareketli bir sezon bekliyoruz. Çok farklı konseptler 2020 yılında çiftleri bekliyor olacak" şeklinde konuştu.

Kına gecelerinde görev alacak olan kınacı robotlar üretildi

Anahtar Kelimeler:
KonyaKına Gecesi RobotuEvlilik Fuarı
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