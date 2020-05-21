Kiraladıkları ambulansa binerek hasta taklidi yaparak yazlıkların gitmek için yola çıktılar. H.M. ile eşi L.M., seyahat izin belgesi olmadan İğneada beldesindeki yazlık evlerine giderken jandarmaya yakalandılar. Karı kocaya Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında toplam 6 bin 300 TL para cezası uygulandı.
Kiraladıkları ambulansla yazlığa kaçmak isteyen çifte ceza yağdı!
Kırklareli’de özel bir şirketten ambulans kiralayan ve hastaymış gibi taklit yaparak yazlıklarına gitmek isteyen çift jandarmaya yakalandı. Çifte 6 bin 300 lira ceza kesildi.
Kiraladıkları ambulansa binerek hasta taklidi yaparak yazlıkların gitmek için yola çıktılar. H.M. ile eşi L.M., seyahat izin belgesi olmadan İğneada beldesindeki yazlık evlerine giderken jandarmaya yakalandılar. Karı kocaya Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında toplam 6 bin 300 TL para cezası uygulandı.
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