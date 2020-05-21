Kiraladıkları ambulansla yazlığa kaçmak isteyen çifte ceza yağdı!

Kırklareli’de özel bir şirketten ambulans kiralayan ve hastaymış gibi taklit yaparak yazlıklarına gitmek isteyen çift jandarmaya yakalandı. Çifte 6 bin 300 lira ceza kesildi.

Kiraladıkları ambulansla yazlığa kaçmak isteyen çifte ceza yağdı!
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Koronavirüs tedbirleri ve kısıtlamalarının uyguylandığı Kırklareli’de ilginç bir yasak delme olayı gelişti. Demirköy ilçesinde yaşayan H.M. ile eşi L.M., evde kalmaktan çok sıkuldıkları için yazlıklarına gitmek istediler. Özel bir şirketi arayan çift buradan bir ambulans kiraladılar.

Kiraladıkları ambulansa binerek hasta taklidi yaparak yazlıkların gitmek için yola çıktılar. H.M. ile eşi L.M., seyahat izin belgesi olmadan İğneada beldesindeki yazlık evlerine giderken jandarmaya yakalandılar. Karı kocaya Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında toplam 6 bin 300 TL para cezası uygulandı.
 


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