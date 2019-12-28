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Kırıkkale'de düğün salonuna kumarhane baskını! 102 kişiye ceza kesildi

Kırıkkale'de düğün salonunda kumar oynatıldığını alan jandarma ekipleri düzenledikleri baskında 102 kişi suçüstü yakalandı. Gözaltına alınanlara 32 bin 640 lira para cezası kesildi.

28 Aralık 2019 Cumartesi 21:21
Kırıkkale'de düğün salonuna kumarhane baskını! 102 kişiye ceza kesildi

Kırıkkale'ye bağlı Yahşihan ilçesinde bulunan bir düğün salonu kumarhaneye çevrildi. İhbar alan İl Jandarma Komutanlığı ise belirtilen adrese baskın düzenledi. Düzenlenen kumar operasyonunda organizatörler tarafından Ankara, Çorum ve Çankırı gibi çevre illerden otobüslerle belirlene adresteki düğün salonuna getirilen 102 kişiyi gözaltına aldı.


Tombala diye bilinen kumar oyunu oynanırken suç üstü yakalanan 102 şahıs yapılan sicil incelemesinde aralarında 1 kadının arandığı, 1 kişinin yoklama kaçağı olduğu ve 1 şahsın ise "kaçak göçmen" olduğu tespit edildi. 

Düğün salonunu işleten K.A., M.B. ve A.Ö.'da gözaltına alınarak haklarında TCK 228. maddesi uyarınca "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca düğün salonu olarak biline işletmenin kapatılması talimatı verildi.

Gözaltına alınan 102 kişiye ise 5326 sayılı kabahatler kanununa göre idari işlem yapılarak toplamda 32 bin 640 Türk lirası idari para cezası kesildi. Ekipler, kumar oynamak amacıyla kullanılan tombala makinelerine ve çok sayıda tombala malzemesine el koyduğu bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
KırıkkaleJandarmaKumarhane Baskını
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