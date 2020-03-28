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Kırıkkale'de acı olay! Bıçaklanan lise öğrencisi hayatını kaybetti

Kırıkkale'de tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan lise öğrencisi hayatını kaybetti.

28 Mart 2020 Cumartesi 20:31
Kırıkkale'de acı olay! Bıçaklanan lise öğrencisi hayatını kaybetti

Olay, akşam saatlerinde Kırıkkale Selim Özer Mahallesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu bahçesinde meydana geldi. Hasan Eren Avan ile M.T. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T., üzerindeki ekmek bıçağıyla Avan'ı göğsünden bıçakladı.

Ağır yaralanan Avan, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Avan, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan M.T. ise daha sonra polise teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme: 28.03.2020 21:28
Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale
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