Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı

INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan PKK’lı terörist Sabri Dal, Şınak’ın Silopi ilçesinde yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanarak tutuklandı.
Bölücü terör örgütü üyesinin 2013’te güvenlik korucusu Mehmet Sait Coşkun’un Cizre’de şehit edilmesi ve Suruç Belediye Başkanı Salih Tekinalp ile oğlu Sait Tekinalp’in öldürülmesi olaylarında faillerden biri olduğuna dair bilgiler olduğu belirtildi.
Terörist Sabri Dal, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Güncelleme: 19.06.2020 20:14