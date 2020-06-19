Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı

INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan PKK’lı terörist Sabri Dal, Şınak’ın Silopi ilçesinde yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanarak tutuklandı.

Valiliğin yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü be MİT tarafından yürütülen çalışmada, kırmızı bültenle aranan terör örgütü üyesi Sabri Dal’ın Silopi’de olduğu ve yurt dışına kaçmak için hazırlandığı bilgisi gelmesi üzerine dün saat 23.35’te düzenlenen operasyonla yakalandığı duyuruldu.

Bölücü terör örgütü üyesinin 2013’te güvenlik korucusu Mehmet Sait Coşkun’un Cizre’de şehit edilmesi ve Suruç Belediye Başkanı Salih Tekinalp ile oğlu Sait Tekinalp’in öldürülmesi olaylarında faillerden biri olduğuna dair bilgiler olduğu belirtildi.

Terörist Sabri Dal, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.