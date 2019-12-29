Kırmızı ışıkta geçmenin cezası ne kadardır? 2020 Kırmızı ışık ihlali cezası

Dünyanın her yerinde kara yollarında trafik ışıkları bulunmaktadır. Özellikle büyük şehirlerde trafik ışıkları hayati bir önem taşır. En ufak bir yanlış büyük problemlere neden olabilir. Bu nedenle yasalar tarafından trafik kuralları belirlenmiştir ve bu kuralların içinde kırmızı ışık uygulaması büyük önem taşır. Kurallara uymayarak kırmızı ışıkta geçen sürücülere ceza yaptırımı uygulanır.

Kırmızı ışık nedir?

Trafik ışığı uygulaması otomobillerin icat edilmeden önce ortaya çıkmıştır. İlk olarak 19. Yüzyılın ortalarında Londra’da uygulamaya geçmiştir. Londra’da artan at arabası trafiğine çözüm üretmek için, demir yolu mühendisi J.P Knight tarafından gazla çalışan trafik ışıkları icat edilmiştir. Polis Departmanı tarafından elle yönetilen bu lamba kısa sürede yaygınlaşarak tüm dünyada kullanılmaya başlanmıştır. Daha sonra teknolojinin ilerlemesiyle otomatik olarak çalışan trafik ışıkları yapılmıştır.

Trafik ışıkları oldukça basit aletlerdir. Belirli aralıklarla yeşil, sarı ve kırmızı renkler yanar. Bu üç renk geç, hazırlan ve dur komutlarını sürücülere ve yayalara aktarır. Kımızı ışık en üstte, sarı ortada, yeşil ise en altta yer alır.

Kırmızı ışık ne işe yarar?

Büyük şehirlerde yaşanan trafik sorununu azaltmak için trafik ışıkları çok önemli bir husustur. Kırmızı ışık trafiğin düzenini sağlayarak kazaların oluşmasını engeller. Yayaların ve araçların güvenli bir şekilde ilerlemesine olanak tanır. Trafik polislerinin de işlerini kolaylaştıran trafik ışıkları, aynı zamanda trafikte geçirilen süreyi de azaltır.

Kırmızı ışıkta geçmenin cezası var mıdır?

Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 2020’de ne kadar olacak?

İnsanların trafik kurallarına uymasını sağlamak için caydırıcı cezalar uygulanır. Trafik kurallarına uymayan vatandaşlara hem para cezası hem de ehliyete el koymaya kadar giden ceza puanı verilmektedir. Araç sürerken emniyet kemerini takmayan, telefonla konuşan ve kırmızı ışıkta geçen sürücülere para cezası kesilmektedir.

2019 yılında uygulanan cezalara, 2020 yılında %22,58 oranında zam uygulanmıştır. Bu durum sürücüleri yakından ilgilendirmektedir. Çünkü son yıllarda trafik kuralları büyük bir ciddiyetle emniyet güçleri tarafından takip edilmektedir.

Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 2019 yılında 235 TL iken 2020 yılında bu ücret 288 TL’ye çıkmıştır.

Kırmızı ışıkta geçip ceza almayacağınız durumlar nelerdir?

Bazı durumlarda sürücüler kırmızı ışıkta geçtiğinde ceza almazlar. Ancak bu durumun sınırları açık bir şekilde belirlenmiştir. Öneğin bir noktada hem trafik lambası hem trafik polisi bulunuyorsa, ışık değil polis dikkate alınır. Bu durumda kırmızı ışıkta geçseniz bile ceza kesilmez. Bunun yanında ambulans ve itfaiye aracına yol vermek için kırmızı ışıkta geçtiğinizde de ceza uygulanmaz.