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Kırşehir'de köpek dehşeti! 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kırşehir'de köpek dehşeti! 4 yaşındaki çocuk uğradığı köpek saldırısında hayatını kaybetti.

28 Nisan 2020 Salı 16:20
Kırşehir'de köpek dehşeti! 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Feci köpek saldırısı haberi Kırşehir'den geldi.Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında müstakil evde yaşayan Afganistan uyruklu ailenin 4 yaşındaki çocukları Sona Sarwan, bahçede tavuklarla oynadığı sırada, zincirini koparan köpeklerinin saldırısına uğradı.


Çocuğun sesleri üzerine yardıma koşan aile, köpeği uzaklaştırdı.


112 Acil Servis ekiplerince Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Sarwan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Sarwan'ın cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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