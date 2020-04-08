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Kısa çalışma ödeneği başvuruları devam ediyor , Kısa çalışma ödeneğine başvur

Korona virüs salgının ekonomiye verdiği zararın en az indirilebilmesi için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda çıkarılan kısa çalışma ödeneğinde başvurular devam ediyor. Kısa çalışma ödeneği nedir ? Kısa çalışma ödeneğine kimler başvuru yapabilir ? İşçi başına ödenecek tutar ne kadar? Tüm soruların cevapları haberimizde..

08 Nisan 2020 Çarşamba 22:47
Kısa çalışma ödeneği başvuruları devam ediyor , Kısa çalışma ödeneğine başvur

Korona virüs tedbirleri kapsamında çıkarılan  temel amacı istihdamın korunması olan ve çalışılmayan sürelerde işçilere gelir desteği sağlanmak olan kısa çalışma ödeneğinde başvurular devam ediyor.
Geçtiğimiz günde Hazine ve Maliye Bakanlığı işverenler için kısa çalışma ödeneğine başvuru daveti yapmış ve iş durduran , yavaşlatan herkes başvuruyu yapsın işçilerinin maaşlarının bir kısmını devlet ödesin açıklaması yapmıştı.


KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
 Korona virüs salgını sebebiyle iş yerinde çalışma süresini en az 3’te 1 oranında sürekli veya kısmen azaltan işverenler çalışanlarının işten çıkarmamak şartıyla kısa çalışma ödeneğine başvuru yapabilirler ve daha önce bu kısa çalışma ödeneğinden faydalanmış olsalar bile tekrar bu kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilirler.

BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK ?
İşverenler gerekli evraklar işe işkur’un internet sitesinden başvuru yapabilirler.

HANGİ İŞÇİLER KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ALABİLİR?
Kısa çalışma talebine uygun bulunan işverende son 60 gün çalışmış olan ve son 3 yılda en az 450 gün sigortası olan tüm işçiler bu kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmektedir.

İŞÇİLERE ÖDENECEK KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR OLACAK ?
Kısa çalışma ödeneğine iş müfettişleri tarafından uygun bulunan işverendeki işçilere (sigortası ödenen yabancı işçiler dahil)maximum 3 ay olmak şartıyla ve işçinin de kısa çalışması şartıyla işçi başına 1.752,40 TL ile 4.380,99 TL aralığında kısa çalışma ödeneği ödenebilmektedir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE BAŞVURU İÇİN VE DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

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