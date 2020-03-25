İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
89286
ALTIN
336.208
DOLAR
6.4786
STERLİN
7.5541
EURO
6.9814

Kısa çalışma Ödeneğin de yeni müjde! Şartlar kolaylaştırıldı , En düşük emekli maaşı 1500 tl

Korona virüsün ekonomik tedbirlerine uygulamaya konulan kısa çalışma ödeneğinde şartlar kolaylaştırılarak 600 gün 450'e, 120 günü de 60 güne indirildi.Ayrıca en düşük emekli maaşı 1500 tl teklifi yasalaştı.

25 Mart 2020 Çarşamba 00:23
Kısa çalışma Ödeneğin de yeni müjde! Şartlar kolaylaştırıldı , En düşük emekli maaşı 1500 tl

Aile, Çalşma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenleme çerçevesinde, Kısa Çalışma Ödeneği şartlarını kolaylaştırarak, 600 günü 450'e, 120 günü de 60 güne indirdik. Çalışanımızı, işverenimizi ve istihdamı koruyacağız." dedi.

Ayrıca Bakan Zehra Zümrüt Selçuk Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında en düşük emekli aylığının 1500 tl olmasını sağlayan teklifin kanunlaştığını #birliktebaşaracağız hastagi ile paylaştı

Son Güncelleme: 25.03.2020 00:48
Anahtar Kelimeler:
EmekliKısa çalışma ödeneği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erzurumspor'dan acı haber! Futbolcu Yusuf Duruk şehit oldu
Erzurumspor'dan acı haber! Futbolcu Yusuf Duruk şehit oldu
Şanlıurfa'da arazi kavgası cinayetle bitti! Bilanço 1 ölü
Şanlıurfa'da arazi kavgası cinayetle bitti! Bilanço 1 ölü
Asgari ücretliye 7 milyar tl destek müjdesi! TBMM'de kabul edildi
Asgari ücretliye 7 milyar tl destek müjdesi! TBMM'de kabul edildi
Cumhurbaşkanı imzaladı! Sağlık çalışanlarına ek ödeme ve ücretsiz ulaşım
Cumhurbaşkanı imzaladı! Sağlık çalışanlarına ek ödeme ve ücretsiz ulaşım
Gökçeada Belediyesinden evde kalma sözüne Netflix aboneliği hediye!
Gökçeada Belediyesinden evde kalma sözüne Netflix aboneliği hediye!
Marketlerin çalışma saatleri değişti! Marketlerin açılış ve kapanış saatleri ne oldu?
Marketlerin çalışma saatleri değişti! Marketlerin açılış ve kapanış saatleri ne oldu?

Popüler Haberler

Yüzümüze dokunmayı nasıl engelleriz? Yüze dokunmayı azaltmak ve engellemek için neler yapmalıyız?
Serenay Sarıkaya Yasak Elma dizisi kadrosuna mı dahil olacak?
32 bin sağlık personeli alımı ne zaman, hangi bölümden yapılacak? Sağlık Bakanlığı 32 Bin personel alımı kadroları, şartları ve başvuru tarihleri ne zaman belli olur
İmplant tedavisi nedir? İmplant tedavisi nasıl ve kimlere uygulanır?
Survivor 2020 6.hafta 24 Mart Ünlüler SMS sıralaması sonuçları belli oldu!
TOKİ'den ev çıkmayanlar paralarını nasıl alacaklar? Bankaya gitmeden Toki geri ödemesi nasıl alınır?
Kredi borçları erteme şartları neler? Faiz alınacak mı?
Fındık fiyatları ne kadar? 25 Mart Çarşamba il il güncel fındık fiyatları
Survivor 2020 5.hafta 17 Mart Ünlüler SMS sıralaması sonuçları belli oldu!
Yeni Hayat Bekir kimdir? Gerçek adı nedir? Aziz Caner hakkında bilgiler
Günlük burç yorumları 25 Mart 2020 Çarşamba - Burç yorumunuza göre günlük yaşamınızda sizi neler bekliyor?
Süper Ligde şampiyonu Play-off sistemi ile mi belirlenecek?
Fındık fiyatları ne kadar? 12 Mart Perşembe il il güncel fındık fiyatları
Güvercin Dizisi Mesude kimdir? Işıl Dayıoğlu hakkında bilgiler
İran Koronavirüs ilacını buldu iddiası doğru mu? Corona virüs ilacı ne zaman satışa sunulacak?
Koltuk altı kararması nasıl önlenir ve geçer?
Sicili bozuk ve kara listede olan esnafa kredi veren bankalar hangileri? Kara listedeyken kredi nasıl çekilir?
Digitürk ve D-Smart ücretsiz nasıl izlenir? Digiturk ve Dsmart tüm kanallarını ücretsiz olarak tüm abonelerine açtı
Corona Virüs hızlı tanı kitleri nedir? Hızlı tanı kiti nasıl kullanılıyor, test ücretli mi?
Sicil affı başvuru nereye, nasıl yapılır? Sicil affı çıkacak mı? Torba yasada sicil affı varmı?
TRT EBA TV Digiturk, Tivibu, DSmart, Turkcell TV, Kablo Tv ve Türksat 4a frekans ve kanal bilgileri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.