Kısa çalışma Ödeneğin de yeni müjde! Şartlar kolaylaştırıldı , En düşük emekli maaşı 1500 tl

Aile, Çalşma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenleme çerçevesinde, Kısa Çalışma Ödeneği şartlarını kolaylaştırarak, 600 günü 450'e, 120 günü de 60 güne indirdik. Çalışanımızı, işverenimizi ve istihdamı koruyacağız." dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında@TBMMGenelKurulu’nda kabul edilen düzenleme çerçevesinde,

Kısa Çalışma Ödeneği şartlarını kolaylaştırarak,

✔600 günü 450'e,

✔120 günü de 60 güne

indirdik.

Çalışanımızı, işverenimizi ve istihdamı koruyacağız. #BirlikteBaşaracağız — Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) March 24, 2020

Ayrıca Bakan Zehra Zümrüt Selçuk Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında en düşük emekli aylığının 1500 tl olmasını sağlayan teklifin kanunlaştığını #birliktebaşaracağız hastagi ile paylaştı