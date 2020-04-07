Kızılay'dan İmmün plazma bağışçılarına açık davet! Günlük 750 bağışçı için hazırız

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgın hastalığı için tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de hastalığın tedavi sürecinde ilaç ve aşı geliştirmeleri son sürat devam ediyor.

Bu kapsamda Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "immün plazma" tedavisi günlük kapasiteleri hakkında önemli açıklamada bulundu.Genel Başkanı Kınık, 'immün plazma' tedavisi için günde 750 bağışçıdan plazma alabilecek kapasitede olduklarını bildirdi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "immün plazma" tedavisi için günde 750 bağışçıdan plazma alabilecek kapasitede olduklarını söyleyerek "" dedi.

1 BAĞIŞÇI 6 HASTANIN UMUDU OLABİLİR

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, bağışçıların haftada bir, toplam 3 sefer plazma bağışlayarak 6 koronavirüs hastasına umut olabileceğini bildirdi.