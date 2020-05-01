Kızılay ve VGM ihtiyaç sahibi vatandaşlar için gıda yardım destekleri başvuru şartları ve detayları

Ramazan ayıyla birlikte Ramazan yardımları da ihtiyaç sahipleri dağıtılmaya başlandı. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız Kızılay ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Ramazan yardımlarına başvurup ihtiyaçlarını giderebilmektedirler. Kızılay ve VGM Ramazan yardımına nasıl başvurulur? Bu yardımlarla ilgili merak ettiğiniz tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar…

Dünya ve ülke genelinde birçok mazluma el uzatan Kızılay ve Vakıflar Genel Müdürlüğü, bu kez ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza Ramazan yardımı yapmak için kollarını sıvadı. Bu kapsamda Ramazan ayında ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza Ramazan yardımı yapılacak. Bu yardımlar gıda olarak verilecek. Başvuru yapan her ihtiyaç sahibi vatandaşımız bu yardımlar sayesinde Ramazan aylarını daha rahat geçirebilecek. Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne başvuran vatandaşlarımıza bu yardımlar verilecek. Bundan dolayı vatandaşlarımız da intenet üzerinden nasıl başvuru yapılacağını araştırmaya başladı. Bu yardımlar hakkında detaylı bilgi almak isteyen ve başvuru şartlarını öğrenmek isteyen vatandaşlarımız bu haberimizde doğru bilgilere ulaşabilirler.

Kızılay Ramazan Yardımı

Tüm dünyaya yardım eli uzatan Kızılay ‘’Dertler Paylaştıkça Bitecek Yeter ki İnan Buna’’ sloganıyla Ramazan boyunca toplamda 10 milyon vatandaşımıza yardım ulaştıracak. İhtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımız bu habere çok sevinecek. Başvurular sonrasında ihtiyaç sahibi tespit edilen vatandaşlarımıza Kızılay tarafından bir SMS kodu gönderilecek. Kodu alan vatandaşlarımız Kızılay tarafından belirlenen marketler üzerinden alışverişini yapabilecek. İstediğiniz gıdayı alabilirsiniz. Bu yardımlar sayesinde ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinde çorbası kaynayacak.

Kızılay tarafından Ramazan yardımıyla alakalı şu açıklamalar yapıldı: “Türk Kızılay, Ramazan ayının simgesi haline gelen gıda paketlerini sizlerin değerli bağışları vesilesiyle, gıda ve yiyecek konusunda sıkıntı yaşayan ihtiyaç sahiplerine ulaştırmakta ve yüzbinlerce ihtiyaç sahibinin iftar ve sahur sofralarını bereketlendirmektedir.” Bu açıklama kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız da Ramazan ayını bolluk bereket içerisinde geçirmesi sağlanacak. Toplamda 10 milyon kişi bu yardımlardan yararlanacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Ramazan Yardımı

Hiçbir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar ile aylık geliri asgari ücretten fazla olmayan vatandaşlarımız başvuruda bulunabilirler.

7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında aylık sosyal yardım alan vatandaşlarımız başvuru yapabilirler.

Ramazan ayında Vakıflar Genel Müdürlüğü ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza Ramazan yardımı yapacak. Başvuru için şu şartlar aranmaktadır:

Yukarıda şartları sağlamayan hiçbir vatandaşımız bu yardımlardan yararlanamayacaktır. Ayrıca kuru gıdaya başvurmak isteyen vatandaşlarımız Vakıflar Genel Müdürlüğü Aşevi ve Kuru Gıda Hizmeti Başvuru Formu’nu doldurarak başvurularını şahsen yapmaları ya da posta ile başvuru yapabilirler.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Ramazan yardımlarına başvuru yapan kişilerin başvurularını Bölge Müdürlükleri inceleyecektir. İhtiyaç sahibi olan kişiler tespit edilerek kuru gıda yardımı yapılacaktır. Bu yardımdan yararlanabilmek için gerekli şartları sağlamak gerekmektedir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafında yapılan açıklamada ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan ayında kuru gıda yardımında bulunulacak. Vakıflar Genel Müdürlüğü kontenjanları sınırlı olduğundan bu hizmet sınırlı sayıda kişiye yapılacak. Bu kapsamda başvuru yapan kişilerin başvuruları genel müdürlük tarafından değerlendirilecek ve ihtiyaç sahibi olan kişiler tespit edilerek yardım yapılacaktır. https://www.vgm.gov.tr/faaliyetler/hayir-hizmetleri/yurt-ici-kuru-gida-yardimlari sayfasından başvuru formunu doldurarak kuru gıda yardımına başvuruda bulunabilirsiniz.

Tüm güncel iş ilanlarından en yeni teknolojik gelişmelere kadar merak ettiğin haberlere hemen ulaşmak istiyorsan, sen de Haberport mobil uygulamasını indir!>>>Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Kritik olaylardan anında haberdar olmak istiyorsan sen de YouTube kanalımıza abone ol! >>> Haberport YouTube kanalına abone ol!