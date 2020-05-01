İstanbul 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101110
ALTIN
383.198
DOLAR
7.0385
STERLİN
8.7617
EURO
7.7303

Kızılay ve VGM ihtiyaç sahibi vatandaşlar için gıda yardım destekleri başvuru şartları ve detayları

Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza Kızılay ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Ramazan kolisi dağıtılıyor. Peki Kızılay ve VGM Ramazan kolisi başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar…

01 Mayıs 2020 Cuma 22:46
Kızılay ve VGM ihtiyaç sahibi vatandaşlar için gıda yardım destekleri başvuru şartları ve detayları

Ramazan ayıyla birlikte Ramazan yardımları da ihtiyaç sahipleri dağıtılmaya başlandı. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız Kızılay ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Ramazan yardımlarına başvurup ihtiyaçlarını giderebilmektedirler. Kızılay ve VGM Ramazan yardımına nasıl başvurulur? Bu yardımlarla ilgili merak ettiğiniz tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar…

Dünya ve ülke genelinde birçok mazluma el uzatan Kızılay ve Vakıflar Genel Müdürlüğü, bu kez ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza Ramazan yardımı yapmak için kollarını sıvadı. Bu kapsamda Ramazan ayında ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza Ramazan yardımı yapılacak. Bu yardımlar gıda olarak verilecek. Başvuru yapan her ihtiyaç sahibi vatandaşımız bu yardımlar sayesinde Ramazan aylarını daha rahat geçirebilecek. Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne başvuran vatandaşlarımıza bu yardımlar verilecek. Bundan dolayı vatandaşlarımız da intenet üzerinden nasıl başvuru yapılacağını araştırmaya başladı. Bu yardımlar hakkında detaylı bilgi almak isteyen ve başvuru şartlarını öğrenmek isteyen vatandaşlarımız bu haberimizde doğru bilgilere ulaşabilirler.

Kızılay Ramazan Yardımı

Tüm dünyaya yardım eli uzatan Kızılay ‘’Dertler Paylaştıkça Bitecek Yeter ki İnan Buna’’ sloganıyla Ramazan boyunca toplamda 10 milyon vatandaşımıza yardım ulaştıracak. İhtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımız bu habere çok sevinecek. Başvurular sonrasında ihtiyaç sahibi tespit edilen vatandaşlarımıza Kızılay tarafından bir SMS kodu gönderilecek. Kodu alan vatandaşlarımız Kızılay tarafından belirlenen marketler üzerinden alışverişini yapabilecek. İstediğiniz gıdayı alabilirsiniz. Bu yardımlar sayesinde ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinde çorbası kaynayacak.

Kızılay tarafından Ramazan yardımıyla alakalı şu açıklamalar yapıldı: “Türk Kızılay, Ramazan ayının simgesi haline gelen gıda paketlerini sizlerin değerli bağışları vesilesiyle, gıda ve yiyecek konusunda sıkıntı yaşayan ihtiyaç sahiplerine ulaştırmakta ve yüzbinlerce ihtiyaç sahibinin iftar ve sahur sofralarını bereketlendirmektedir.” Bu açıklama kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız da Ramazan ayını bolluk bereket içerisinde geçirmesi sağlanacak. Toplamda 10 milyon kişi bu yardımlardan yararlanacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Ramazan Yardımı

Ramazan ayında Vakıflar Genel Müdürlüğü ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza Ramazan yardımı yapacak. Başvuru için şu şartlar aranmaktadır:

  • Hiçbir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar ile aylık geliri asgari ücretten fazla olmayan vatandaşlarımız başvuruda bulunabilirler.
  • 7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında aylık sosyal yardım alan vatandaşlarımız başvuru yapabilirler.

Yukarıda şartları sağlamayan hiçbir vatandaşımız bu yardımlardan yararlanamayacaktır. Ayrıca kuru gıdaya başvurmak isteyen vatandaşlarımız Vakıflar Genel Müdürlüğü Aşevi ve Kuru Gıda Hizmeti Başvuru Formu’nu doldurarak başvurularını şahsen yapmaları ya da posta ile başvuru yapabilirler.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Ramazan yardımlarına başvuru yapan kişilerin başvurularını Bölge Müdürlükleri inceleyecektir. İhtiyaç sahibi olan kişiler tespit edilerek kuru gıda yardımı yapılacaktır. Bu yardımdan yararlanabilmek için gerekli şartları sağlamak gerekmektedir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafında yapılan açıklamada ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan ayında kuru gıda yardımında bulunulacak. Vakıflar Genel Müdürlüğü kontenjanları sınırlı olduğundan bu hizmet sınırlı sayıda kişiye yapılacak. Bu kapsamda başvuru yapan kişilerin başvuruları genel müdürlük tarafından değerlendirilecek ve ihtiyaç sahibi olan kişiler tespit edilerek yardım yapılacaktır. https://www.vgm.gov.tr/faaliyetler/hayir-hizmetleri/yurt-ici-kuru-gida-yardimlari sayfasından başvuru formunu doldurarak kuru gıda yardımına başvuruda bulunabilirsiniz.

Tüm güncel iş ilanlarından en yeni teknolojik gelişmelere kadar merak ettiğin haberlere hemen ulaşmak istiyorsan, sen de Haberport mobil uygulamasını indir!>>>Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Kritik olaylardan anında haberdar olmak istiyorsan sen de YouTube kanalımıza abone ol! >>> Haberport YouTube kanalına abone ol!

Son Güncelleme: 01.05.2020 22:46
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lise öğrencisi kredi kartı dolandırıcısı yakalandı!
Lise öğrencisi kredi kartı dolandırıcısı yakalandı!
Uşak'taki traktör kazasında 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Uşak'taki traktör kazasında 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hastanede tedavi gören hastalara video konferans sürprizi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hastanede tedavi gören hastalara video konferans sürprizi
İBB'den pide 1 TL
İBB'den pide 1 TL
Kocaeli'de önce anne sonrada oğlu korona'dan hayatını kaybetti
Kocaeli'de önce anne sonrada oğlu korona'dan hayatını kaybetti
Düzce'de kaza sürücü aracı bırakıp kaçtı!
Düzce'de kaza sürücü aracı bırakıp kaçtı!

Popüler Haberler

Bankaların SMS ile kredi başvuru numaraları! Güncel banka SMS ile kredi başvurusu yapma numaraları
Oyuncu Hazal Kaya hangi dizide rol alacak? Ekranlara dönüyor mu?
Kuruluş Osman Bahadır kimdir? Gerçek adı nedir? Çağhan Çulha hakkında bilgiler
HalkBank 2020 konut kredisi erteleme maliyeti ne kadar?
2 Mayıs Cumartesi TV yayın akışı; Bugün TV’de neler var? İşte ATV, Show Tv, Star, Kanal D, TV8, TRT1, Fox Tv yayın akışı
Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları ne, konut kredisi başvurusu için hangi belgeler gerekli?
WhatsApp kredi başvurusu nasıl yapılır? WhatsApp kredi başvurusu nedir?
Öğretmen dizisi yeni bölümleri ile ne zaman devam edecek?
Kawasaki hastalığı belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? 9 yaş altı çocuklarda görülen kawasaki sendromu nedir?
AVM, kafe, bar, restoran, kuaför, spor salonları, çay bahçeleri ne zaman açılacak?
4 Aşamalı normalleşme nedir? Türkiye'nin normalleşme süreci 4 Mayıs'ta başlıyor işte aşama aşama normalleşme detayları
Ramazan'da Zekat ne zaman verilir? 2020 Zekat hesaplaması nasıl yapılır?
Kiracılar kira ödemelerini Koronavirüs salgını nedeni ile yapmazsa ne olur? Kira borçları ertelenecek mi?
Evde tavada lahmacun nasıl yapılır? Evde pratik ve kolay lahmacun tarifi
Whatsapp 3 mavi tık nedir? Whatsapp 3 mavi tik iddiası doğru mu?
Fatih Çıtlak ramazan programı hangi kanalda saat kaçta başlıyor?
Sefirin Kızı sezon finali ne zaman? Yeni sezonda devam edecek mi, 2 sezon olacak mı?
Üniversitelerde yaz okulu eğitim süreci ne zaman başlayacak?
Survivor 2020 1 Mayıs Cuma erzak ödül oyununu kim kazandı?
Koronavirüs tedbirleri sonrası berberler, kuaförler, AVM'ler ve diğer iş yerleri ne zaman açılacak?
Ertuğrul Bey’in oğlu Sarı Batur Savcı Bey Kuruluş Osman’a katılacak mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.