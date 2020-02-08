Kızının erkek arkadaşı olduğunu öğrenince cinayet işledi! H. Yıldız soruşturmanın devamından dolayı teslim oldu!

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan H. Yıldız, kızının erkek arkadaşının olduğunu öğrenince kızını öldürdü. Cansız bedenini ise yol kenarına attı. İşte detaylar...
Yapılan incelemede, Şeyma Yıldız'ın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Babası tarafından acımasızca tabanca ile vurulan Şeyma Yıldız'ın incelmesini savcının yapmasının ardından hemen sonra ise otopsi işlemlerinin yapılması için devlet hastanesine kaldırıldı.
Daha sonradan gelen bilgilere bakacak olursak, Şeyma'nın babası H. Yıldız ise cesetin bulunmasının ve soruşturmanın devamından dolayı emniyete giderek teslim oldu.
Son Güncelleme: 08.02.2020 13:10