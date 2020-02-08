İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
121015
ALTIN
303.893
DOLAR
6.0199
STERLİN
7.7540
EURO
6.5994

Kızının erkek arkadaşı olduğunu öğrenince cinayet işledi! H. Yıldız soruşturmanın devamından dolayı teslim oldu!

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan H. Yıldız, kızı lise öğrencisi olan Şeyma'nın erkek arkadaşı olduğunu öğrenince cinayet işledi. Olay yerine ilgili ekipler geldi. İşte olay ile ilgili detaylar...

08 Şubat 2020 Cumartesi 13:10
Kızının erkek arkadaşı olduğunu öğrenince cinayet işledi! H. Yıldız soruşturmanın devamından dolayı teslim oldu!

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan H. Yıldız, kızının erkek arkadaşının olduğunu öğrenince kızını öldürdü. Cansız bedenini ise yol kenarına attı. İşte detaylar...

Kızının erkek arkadaşının olduğunu öğrenen H.Yıldız, dayanamayıp kızını tabanca ile vurdu. Kızının cansız bedenini ise Kargın Mahallesinde yol kenarına attı. Yol kenarında karlar üzerinde yatan kızı görenler polis ekiplerini çağırarak durumu yetkililere bildirdiler.

Yapılan incelemede, Şeyma Yıldız'ın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Babası tarafından acımasızca tabanca ile vurulan Şeyma Yıldız'ın incelmesini savcının yapmasının ardından hemen sonra ise otopsi işlemlerinin yapılması için devlet hastanesine kaldırıldı.

Daha sonradan gelen bilgilere bakacak olursak, Şeyma'nın babası H. Yıldız ise cesetin bulunmasının ve soruşturmanın devamından dolayı emniyete giderek teslim oldu. 

Son Güncelleme: 08.02.2020 13:10
Anahtar Kelimeler:
CinayetAnkarada CinayetH. Yıldız SoruşturmasıKızının Erkek Arkadaşını öğrenince Kızını öldürdüAnkara çubuk IlçesiAnkarada Kızını öldüren BabaŞeyma YıldızŞeyma Yıldız Cinayeti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yasa dışı bahis oyuncularına çok büyük cezalar yolda!
Yasa dışı bahis oyuncularına çok büyük cezalar yolda!
Çarşı ve Mahalle bekçilerinin icraat rakamları belli oldu
Çarşı ve Mahalle bekçilerinin icraat rakamları belli oldu
Annesini öldürmek isteyen babasının ölümüne neden oldu
Annesini öldürmek isteyen babasının ölümüne neden oldu
Pegasus'un işine son verdiği Bahadır Altan'dan çarpıcı paylaşım
Pegasus'un işine son verdiği Bahadır Altan'dan çarpıcı paylaşım
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde askeri araç devrildi! Şehit ve yaralı askerler var!
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde askeri araç devrildi! Şehit ve yaralı askerler var!
İzmir'de sahte içki operasyonu düzenlendi! İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı!
İzmir'de sahte içki operasyonu düzenlendi! İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı!

Popüler Haberler

Sefirin Kızı Neslihan Atagül diziden ayrılıyor mu? Nereye gidiyor?
Survivor 2020 tanıtımı fragmanı yayınlandı!
Survivor sunucusu Oğuzhan Uğur kimdir? YouTuber Oğuzhan Uğur hakkında bilgiler
Belediyelere 4200 TL maaşla zabıta memuru alım şartları
A101 8 Şubat – 15 Şubat 2020 haftanın yıldızları
Yoksulluk sınırı altında geliri olana devletten aylık nakdi yardım ödemesi!
Tayland nerededir? Tayland haritadaki yeri ve nüfusu
Survivor 2020 Fatoş kimdir? Survivor Fatma Günaydın hakkında bilgiler
Depreme en dayanıklı evler hangileri? Çelik evler mi, beton evler mi?
Yurt dışına 100 bin Türk işçi alımı gündemde! Vasıflı-vasıfsız 100 bin işçi alınacak!
Aslan dolunayı nedir ? 9 Şubat 2020 Aslan dolunayı anlamı ve etkileri
İhbar web sitesi ne işe yarar? İhbar web nasıl kullanılır?
Hizmetçiler dizisi ne zaman başlıyor? Hizmetçiler 1. bölüm fragmanı yayınlandı
Çukur'a Yamaç ve Efsun'un öpüşme sahnesi ile sosyal medyayı salladı!
14 Şubat 2020 sevgililer gününe özel indirimler
Zuhal Topal’la Sofrada Eda Yıldız Kimdir?
Ziraat Bankası 2020 gençlere ve çalışanlara çiftçi özel kredi kartı başvurusu
6 Bankaya 3500 TL maaşla gişe yetkilisi personeli alımı yapıyor!
İstanbul'un depreme en dayanıklı zemine sahip ilçe neresi?
Günlük burç yorumları 9 Şubat 2020 Pazar - Günlük yıldız falınız ve burç yorumunuz size neler anlatıyor?
2020 BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bilsem sınav tarih ve sonuç takvimi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.