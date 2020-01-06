KKK Bir Emir Yayımladı: Yeni Emir Sonrası Uzman Onbaşı ve Erbaşlar Dikkat!

Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı birliklerine yolladığı emir ile uzman erbaşların tartışmalarla gündeme gelmesine neden oldu. Uzman erbaşlarla ilgili olaraksağlık aşamalarında değişiklikler olduğunu bildiren emre göre bir heyet tarafından verilen kararla komando olamaz teşhisi alan uzman erbaşların görevlerinden men edilmesi kararı alındı.

Gündeme taşınan açıklamalara göre uzman erbaşların kontrolleri Şubat ayının ilk günlerine kadar gerçekleştirilecek ve sonuçlara göre komando olamayacak olan erbaşlar görevden men edilecekler. Sözleşmeleri feshedilecek olan uzman erbaşlar TSK'dan tamamen atılmış olacaklar.

Emir ile beraber birçok uzman erbaş ve onbaşı sosyal medyada karara tepki gösterirken, kararın uygulanmasıyla ilgili çalışmalar başlatıldı.