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KKTC’de koronavirüs alarmı! 1 kişi karantinaya alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavirüsü şüphesiyle 1 kişi hastaneye kaldırılarak karantinaya alındı.

22 Şubat 2020 Cumartesi 19:02
KKTC’de koronavirüs alarmı! 1 kişi karantinaya alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Mağusa kentinde tatil için gittiği Dubai'den dönen bir D.E. isimli bir kişi koronavirüsü şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Yüksek ateş ve halsizlik belirtileriyle hastaneye başvuran D.E'nin Dubai’ye tatilinde Çinli turistlerle aynı ortamları paylaştığını söylemesi üzerine virüs şüphesiyle özel odaya alındı.

Koronavirüs belirtileri göstermeye başlayan hasta üzerinde gerekli tahlil ve tetkikler yapılırken hastanın beraberinde, İstanbul'dan gelen grubun bir kısmının da karantinaya alındığı öğrenildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, hasta ve yanındaki tüm yolcuların Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde özel olarak Koronavirüs için hazırlanan yere sevk edileceği belirtilirken konuyla ilgili KKTC Sağlık Bakanlığı bir açıklamada bulundu.

KKTC medyasına söz konusu koronavirüsü ile ilgili konuşan Sağlık Bakanı Ali Pilli açıklamasında; KKTC vatandaşı 74 yaşındaki bir hastanın, 15 gün önce turla Dubai’ye gittiğini ve bir hafta önce yurda döndüğünü, bugün de yüksek ateş şikayetiyle Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne müracaat ettiğini kaydederek, doktorların ilk olarak hastaya zatürre teşhisi koyduğunu fakat hastanın Dubai’deyken koronavirüs taşıma riski olan Çinli turistlerle aynı ortamda bulunmuş olabileceğinden tedbir amacıyla Lefkoşa’ya aktarıldığını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
KktcKoronavirüsüKarantina
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