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Klavye provakatörlerine geçit yok! Sanal alemde devlete küfür eden şahıs gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını sindiremeyen ve devlete küfür eden M.K. isimli şahıs evinde göz altına alındı.

05 Nisan 2020 Pazar 17:56
Klavye provakatörlerine geçit yok! Sanal alemde devlete küfür eden şahıs gözaltına alındı

Ülkemizde korona virüs salgın hastalığının etkilediği vatandaşlara yardım amaçlı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ve rekor bir katılım ile devam eden "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını sindiremeyen karanlık güçler sanal alemde de iş başında.

10 TL BAĞIŞ YAPACAĞIMA..."
Kampanyayı kullanarak sosyal medya üzerinde provakatörlük yapan M.K. isimli şüpheli, "Devlete 10 TL bağış yapacağıma hepsinin anasını avradını s..eyim" diye yazdı.

TRABZON'DAKİ EVİNDE GÖZALTINA ALINDI
Paylaşımın tepkilere neden olması üzerine emniyet güçleri harekete geçti ve şüphelinin adresi tespit edildi.

Trabzon'da olduğu belirlenen M.K., Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Son Güncelleme: 05.04.2020 18:07
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