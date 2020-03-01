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Klavye provokatörlerine gözaltı !

İdlip Bölgesinde 34 askerimizin şehit edilmesi haberinden sonra sosyal medya üzerinden klavye provokatörlüğü yapan kişiler gözaltına alınmaya başladı.

01 Mart 2020 Pazar 00:22
Klavye provokatörlerine gözaltı !

27 Şubat akşamı suriyenin idlip bölgesinden gelen şehit haberleri Türk halkının içine ateş gibi düşerken bazı kişiler sosyal medya üzerinden provokatif ve Suriye'deki rejim yanlısı paylaşımlar yaparak halkı kin ve  tahrikle düşmanlığı sevk etmeye çalışmıştı.

Ardından Emniyet Genel müdürlüğü açıklamalar yaparak bu kişiler ile ilgili adli işlemler başlatılmıştır mesajı vermişti. Ve gözaltı işlemlerinin yapıldığı haberleri gelmeye başladı. 

O akşam  provokatif ve Suriye'deki rejim yanlısı paylaşımlar yapan A.D. isimli bir kişi Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.Umarız ki Halkı kin ve tahrikle düşmanlığıa sevk eden bu kişile yargı önünde en ağır cezayı alacaklardır.

Son Güncelleme: 01.03.2020 00:33
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