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Koca Yusuf Virüs salgınının merkezinden Türkleri almaya gidiyor

Sağlık ekipmanları ile birlikte bir ambulansa dönüştürülen A400M askeri kargo uçağı, Etimesgut Askeri Havaalanı'na geldi. Burada hazırlıklarını tamamlayan ve Koca Yusuf adı verilen kargo uçağı Virüs salgınının merkezi Wuhan'da bulunan Türk vatandaşlarını almaya gidecek.

30 Ocak 2020 Perşembe 13:17
Koca Yusuf Virüs salgınının merkezinden Türkleri almaya gidiyor

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsü salgınında ülkede mahsur kalan Türk vatandaşları özel ekipmanlarla birlikte Türkiye'ye getirilecek. Sağlık Bakanlığı tarafından verilen talimatla hazırlanan ve bir ambulansa dönüştürülen askeri kargo uçağı, Kayseri'den Etimesgut Askeri Havaalanı'na iniş yaptı.

Koca Yusuf Virüs salgının merkezinden Türkleri almaya gidiyor

Wuhan şehrinde mahsur kalan 35 Türk ve 10 Azerbaycan vatandaşını Türkiye getirilmesi için tüm işlemler tamamlanırken yapılacak operasyon kapsamında sağlık ekiplerini ve ekipmanlarının yçakta yerlerinin almaları bekleniyor. 

Koca Yusuf Virüs salgının merkezinden Türkleri almaya gidiyor

Uçakta mürettebat ve yolcular özel kıyafetler hazırlanırken uçuş sırasında da sürekli sağlık takibi yapılacak. Enfeksiyon bulgusu konusunda her hangi bir gelişmede ise uçak içi enfeksiyon bulaşıcı hastalık önlemleri alınacak. Uçak iniş alanında mümkün olan en uzak piste inecek ve indiği yerde minimum yer personeli olacak. Uçağın yer hizmetleri sağlandıktan sonra kapı açılması öncesinde kapı açılmasından sorumlu personel hariç diğer tüm yer personeli uçaktan uzaklaştırıldıktan sonra yolcular, kimseyle temas etmeden nakil aracına alınacaklar. Pilotlarda özel tahliye yöntemiyle uçaktan uzaklaştırılacak ve uçak da “2019-nCoV Rehberi"ne uygun olarak temizlenecek.

Türkiye’ye getirilen vatandaşlar ve onları getiren pilot ile sağlık ekipleri 14 gün boyunca karantina altında tutulacaklar. Diğer hastalarla hiç bir şekilde temas sağlanmayan şifreli odalarda tutulacaklar ve odaların kapıları ve camları sürekli kapalı kalacak.

Koca Yusuf Virüs salgının merkezinden Türkleri almaya gidiyor

Son Güncelleme: 30.01.2020 13:26
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