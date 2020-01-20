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Kocaeli'de 4 saatte söndürülen AVM yangınında büyük hasar

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan bir AVM'nin çatısında çıkan yangın kısa sürede son iki katı sardı. 4 saatte söndürülen yangında bir çok dükkan zarar gördü.

20 Ocak 2020 Pazartesi 10:33
Kocaeli'de 4 saatte söndürülen AVM yangınında büyük hasar

Kocaeli’ne bağlı Darıca ilçesindeki bir AVM´nin çatısında dün gece saat 03.00 sıralarında başlayan yangın yaklaşık 4 saatte söndürüldü. Çatı kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı başlayan yangın kısa sürede son iki katı satdı.

Kocaeli'de 4 saatte söndürülen AVM yangınında büyük hasar

AVM'nin yanında bulunan benzin istasyonunun da tehlike altında olduğu fark edilinde Gebze, Beylikbağı, Çayırova, Dilovası, Başiskele, Körfez ve Yahya Kaptan itfaiyeleri ile İstanbul itfaiyesinden gelen takviye ekipleri geldi.

Kocaeli'de 4 saatte söndürülen AVM yangınında büyük hasar

Onlarca dükkanın bulunduğu katları saran alevleri söndürmek için itfaiye ekipleri yaklaşık 4 saatlik bir çalışma yaptı. Kontdol altına alınan yangın sonrasında katlarda bulunan dükkanlarda büyük hasarlar oluştuğu görüldü.

Kocaeli'de 4 saatte söndürülen AVM yangınında büyük hasar

5 katlı AVM´nin üstte bulunan 2 katı yanarken itfaiye ekipleri tarafından yapılan soğutma çalışmaları sırasında bir itfaiye eri, elinden yaralandı. Ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından itfaiye çalışanıo Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Son Güncelleme: 20.01.2020 10:34
Anahtar Kelimeler:
DarıcaKocaeliAvm Yangını
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